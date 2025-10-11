Τραμπ: Είναι μια σπουδαία συμφωνία για όλους – Τη Δευτέρα η απελευθέρωση των ομήρων

Δηλώσεις από το οβάλ γραφείο για το θέμα της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και την επιστροφή των ισραηλινών ομήρων έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



«Είναι μια σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ, αλλά είναι μια σπουδαία συμφωνία για όλους. Tη Δευτέρα, οι όμηροι επιστρέφουν. Θα πάω στο Ισραήλ, θα μιλήσω στην Κνεσέτ νωρίς και μετά θα πάω και στην Αίγυπτο. Όλοι θέλουν να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.



Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση της μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Αναφέρθηκε επίσης στο προγραμματισμένο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, το οποίο επρόκειτο να ξεκινήσει την Κυριακή, όμως μετατέθηκε κατά μία ημέρα και πλέον θα ξεκινήσει από το Ισραήλ και όχι από την Αίγυπτο όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

President Trump: "It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody... on Monday, the hostages come back... I'll be going to Israel, I'll be speaking at the Knesset early on, and then, I'm also going to Egypt... Everybody wants this deal to happen." pic.twitter.com/jgeMuF4VGe — Open Source Intel (@Osint613) October 11, 2025

Ο Τραμπ αναμένεται να παραμείνει για λίγες ώρες στο Ισραήλ, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο της Ιερουσαλήμ.

Ο Τραμπ και 20 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο για την ειρήνη στη Γάζα

Η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει τη Δευτέρα διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη όπου θα συζητηθεί «η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο θέρετρο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ η αιγυπτιακή προεδρία, σύμφωνα με το Reuters.

Περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες θα παραστούν, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, και ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ανακοινώσει ότι θα μεταβεί στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, για την ειρήνη, χωρίς να αποκαλύπτει κάτι περαιτέρω.