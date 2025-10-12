Η Χαμάς ξεκινά την απελευθέρωση των ομήρων - «Τα θαύματα μπορούν να συμβούν»

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα, η οποία θα φιλοξενηθεί τη Δευτέρα (13/10) στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ, παρουσία και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.



Σκοπός της Συνόδου είναι ο οριστικός τερματισμός του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και η ενίσχυση των προσπαθειών για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.



Πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής, το πρωί της Δευτέρας (13/10) αναμένεται να ξεκινήσει η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, όπως δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς.



Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους αιχμαλώτους, 20 εκ των οποίων το Ισραήλ πιστεύει ότι είναι ακόμα ζωντανοί, με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους.



«Σύμφωνα με την υπογεγραμμένη συμφωνία, η ανταλλαγή κρατουμένων πρόκειται να ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, όπως συμφωνήθηκε», δήλωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων AFP το Σάββατο (11/10).



Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι θα προεδρεύσουν στη συνέχεια μιας Συνόδου Κορυφής με περισσότερες από 20 χώρες στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας.



Στόχος της συνάντησης θα είναι «ο τερματισμός του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και η έναρξη μιας νέας εποχής περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», ανέφερε η ανακοίνωση.



Αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν επίσης, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, των ομολόγων του από την Ιταλία και την Ισπανία, Τζόρτζια Μελόνι και Πέδρο Σάντσες, και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.



Δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση για το αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα παραστεί.



Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει, καθώς «ενήργησε κυρίως μέσω διαμεσολαβητών από το Κατάρ και την Αίγυπτο» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, δήλωσε το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χοσάμ Μπαντράν, όπως αναφέρει το CBS News.

Στιβ Γουίτκοφ: «Τα θαύματα μπορούν να συμβούν»

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μίλησε σε συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου (11/10) στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, μπροστά στο μεγαλύτερο πλήθος που έχει αναφερθεί εκεί από τότε που έγινε χώρος συγκέντρωσης συγγενών Ισραηλινών που κρατήθηκαν όμηροι στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ, ο Γουίτκοφ είπε στο πλήθος ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε πολύ να είναι εκεί μαζί τους, καθώς ο κόσμος φώναζε «ευχαριστώ, Τραμπ, ευχαριστώ, Γουίτκοφ».



Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι πολλοί φοβόντουσαν ότι οι εναπομείναντες όμηροι δεν θα επέστρεφαν ποτέ στην πατρίδα τους, αλλά είπε ότι όταν «το θάρρος συναντά την πεποίθηση, μπορούν να συμβούν θαύματα».



Μιλώντας ώρες πριν από την προγραμματισμένη απελευθέρωση των πρώτων ομήρων, ο Γουίτκοφ είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έδειξε στον κόσμο ότι η δύναμη και η ειρήνη πάνε χέρι-χέρι. Δεν είναι αντίπαλοι - είναι συνεργάτες». Ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε, είναι ένας ανθρωπιστής «από την αρχή μέχρι το τέλος».



Μιλώντας μετά τον Γουίτκοφ, ο Κούσνερ είπε στο πλήθος: «Συμφωνώ μαζί σας - σε ευχαριστώ, Γουίτκοφ». Ο Κούσνερ χειροκρότησε τον λαό του Ισραήλ και είπε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που είμαι φίλος του Ισραήλ, κάποιος που υποστηρίζει το Ισραήλ και κάποιος που αγωνίζεται πολύ σθεναρά για να δει το Ισραήλ να επιβιώνει, να πετυχαίνει και να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητές του».



Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ τη Δευτέρα (13/10) για να σηματοδοτήσει την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων.

Εκτός συζήτησης ο πλήρης αφοπλισμός

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς εξάλλου, φάνηκε να απορρίπτει ένα βασικό στοιχείο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι η ομάδα δεν θα συμφωνούσε να αφοπλιστεί.



«Η προτεινόμενη παράδοση όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε ο αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Δεν ήταν σαφές ωστόσο εάν αυτή ήταν η πάγια θέση του για το θέμα.

La délégation du Hamas ne participera à la signature d’un accord de cessez le feu à Gaza, a affirmé samedi un membre de son bureau politique à l’AFP.



« Concernant la signature officielle, nous ne serons pas présents », a affirmé Hossam Badran dans une interview à l’AFP, en… pic.twitter.com/nc3bpK00y8 — Hespress Français (@HespressFr) October 11, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Χαμάς αναμένεται να παραδώσει τα όπλα της στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του σχεδίου των 20 σημείων.



Στα μέλη της Χαμάς που θα παραδώσουν τα όπλα τους θα υποσχεθεί αμνηστία βάσει της συμφωνίας και θα τους επιτραπεί να εγκαταλείψουν τη Γάζα.



Η άρνηση της Χαμάς να συμμορφωθεί με το αίτημα του Ισραήλ για πλήρη αφοπλισμό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει το CBS News. Ένα άλλο πιθανό σημείο τριβής είναι η απαίτηση της Χαμάς προς το Ισραήλ να αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από τη Γάζα.



Ωστόσο, το ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση μιας απεριόριστης στρατιωτικής παρουσίας του Ισραήλ εντός της Γάζας. Μια διεθνής δύναμη, αποτελούμενη κυρίως από στρατεύματα από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια εντός της Γάζας, αν και το χρονοδιάγραμμα για την άφιξή τους και η διάρκεια της ανάπτυξής τους παραμένουν ασαφή.



Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί αμυντικά από το περίπου 50% της Γάζας που εξακολουθεί να ελέγχει, αφού αποσύρθηκε από τις συμφωνημένες γραμμές.