Πανηγύρια και προσμονή για τους ομήρους στο Ισραήλ - Εικόνες συντριβής από την ισοπεδωμένη Γάζα

Συγκίνηση και προσμονή κυριάρχησαν το βράδυ του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου) στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εν μέσω της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση 48 ομήρων, ζωντανών και νεκρών, από τη Χαμάς.

«Επιστρέφετε στο σπίτι σας»

Απευθυνόμενος στους ομήρους και τις οικογένειές τους, ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε συγκινημένος: «Επιστρέφετε στο σπίτι σας». Τα λόγια του προκάλεσαν χειροκροτήματα και δάκρυα συγκίνησης από το πλήθος που είχε κατακλύσει την πλατεία. Απευθυνόμενος στη συνέχεια στις οικογένειες των αιχμαλώτων, πρόσθεσε: «Το θάρρος σας έχει συγκινήσει τον κόσμο».

Κάτω από μια γιγαντοοθόνη που υπενθύμιζε πως είχαν περάσει 735 ημέρες αιχμαλωσίας, εκατοντάδες πολίτες μιλούσαν για ελπίδα και ανυπομονησία, λίγα 24ωρα πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή των αγαπημένων τους.

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του 25χρονου ομήρου Μάταν, είπε συγκινημένη: «Η συγκίνησή μου είναι τεράστια. Μαζί μου και όλο το Ισραήλ περιμένει να δει τους ομήρους στο σπίτι τους».

Ο Στιβ Γουίτκοφ στην Πλατεία των Ομήρων / Φωτ.: Reuters

Συγκλονιστικές εικόνες από τη βομβαρδισμένη Γάζα

Την ίδια ώρα, όμως, οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη Γάζα παραμένουν συγκλονιστικές. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των τελευταίων μηνών έχουν μετατρέψει ολόκληρες συνοικίες σε ερείπια, με την πόλη της Γάζας και τη συνοικία Ταλ αλ-Χάουα να θυμίζουν πεδίο καταστροφής, όπως αποτυπώνεται σε εναέρια πλάνα του Associated Press.

Σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν ήδη επιστρέψει στο βόρειο τμήμα του θύλακα μετά την κατάπαυση του πυρός.

Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν με τα πόδια, μεταφέροντας λίγα υπάρχοντα ανάμεσα σε σκόνη και συντρίμμια.

«Δεν υπάρχει σπίτι, δεν έχουμε που να μείνουμε. Και τώρα τι θα κάνουμε;», λέει ένας άνδρας. «Το σπίτι που χτίσαμε πριν από 40 χρόνια καταστράφηκε. Τα αδέρφια μου και τα ανίψια μου σκοτώθηκαν. Δεν υπάρχει τίποτα για μένα πια».

Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια προσπαθούν να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές, όμως οι σκηνές είναι χαοτικές, με πολίτες να προσπαθούν να εξασφαλίσουν λίγα τρόφιμα και νερό για τις οικογένειές τους.

Φωτ.: Reuters

Η στάση της Χαμάς και το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Στο μεταξύ, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υπογραφής της εκεχειρίας, δηλώνοντας πως ενεργεί μέσω Καταριανών και Αιγυπτίων διαμεσολαβητών.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Χοσάμ Μπαντράν, χαρακτήρισε «παράλογη» την πρόταση περί απέλασης μελών της Χαμάς από τη Γάζα, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς βρίσκονται στη γη τους, ανάμεσα στις οικογένειές τους. Το να γίνεται λόγος για απέλαση Παλαιστινίων είναι ανόητο και παράλογο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Χαμάς θα αμυνθεί με όλα τα μέσα εάν το αμερικανικό σχέδιο αποτύχει, ενώ αναγνώρισε πως η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύπλοκη.

Μια εύθραυστη εκεχειρία και μια αβέβαιη ειρήνη

Ενώ οι πρώτες αχτίδες ελπίδας κάνουν την εμφάνισή τους στη Μέση Ανατολή, οι εικόνες από τη Γάζα υπενθυμίζουν πως η ειρήνη παραμένει εύθραυστη.

Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα κρίνει αν η κατάπαυση του πυρός θα εξελιχθεί σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, ή αν η περιοχή θα βυθιστεί ξανά στη βία.