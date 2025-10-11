Χιλιάδες διαδηλωτές στο Ισραήλ – Συγκίνηση πριν από την απελευθέρωση των ομήρων και… ύμνοι για Τραμπ

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (11/10) στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, σε μια μεγάλη τελική εκδήλωση πριν από την πολυαναμενόμενη απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η συγκέντρωση αποτέλεσε το αποκορύφωμα μηνών κινητοποιήσεων των συγγενών των ομήρων, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα πίεζαν την κυβέρνηση του Ισραήλ να εντείνει τις διαπραγματεύσεις και να φέρει πίσω τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Φωτ.: Reuters

«763 ημέρες αιχμαλωσίας – αλλά η επιστροφή πλησιάζει»

Με συνθήματα, κεριά και φωτογραφίες των συγγενών τους, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν τη συγκίνησή τους αλλά και την ευγνωμοσύνη τους προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση για την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

«Αυτή είναι η 763η ημέρα που τα αγαπημένα μας πρόσωπα κρατούνται αιχμάλωτα από τη Χαμάς, αλλά σύντομα θα μας επιστραφούν», δήλωσε η Εϊνάβ Ζανγκάουκαρ, μητέρα του ομήρου Ματάν, συγκινώντας το πλήθος.

Δείτε LIVE εικόνα από το Τελ Αβίβ:

Η ομιλία του Στιβ Γουίτκοφ και οι φωνές ευγνωμοσύνης

Στην εκδήλωση μίλησε ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή. Παρόντες ήταν επίσης ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα αποσύρθηκαν στις συμφωνημένες γραμμές στο πλαίσιο του σχεδίου εκεχειρίας.

Ο Γουίτκοφ ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Ονειρευόμουν αυτή τη νύχτα. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι».

Όταν αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, φωνάζοντας ρυθμικά: «Ευχαριστούμε, Τραμπ!»

Ο Αμερικανός απεσταλμένος πρόσθεσε με συγκίνηση: «Έχετε σηκώσει στους ώμους σας το βάρος της ελπίδας για ολόκληρο τον κόσμο. Δείξατε ότι η ειρήνη δεν είναι αδυναμία, αλλά η υπέρτατη μορφή δύναμης».

Φωτ.: Reuters

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Τραμπ στο Ισραήλ

Η αναμενόμενη επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα και θα διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες, σύμφωνα με το Channel 12.

Ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στις 09:20 το πρωί και να αναχωρήσει στις 13:00 το μεσημέρι.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει:

Τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο,

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Κνεσέτ,

Ομιλία στην ολομέλεια του ισραηλινού κοινοβουλίου στις 11:00,

Και τέλος, συνάντηση με οικογένειες των ομήρων στην αίθουσα Σαγκάλ της Κνεσέτ.

Συγκίνηση και ελπίδα πριν τη μεγάλη επιστροφή

Η ατμόσφαιρα στην Πλατεία των Ομήρων ήταν φορτισμένη με συναίσθημα και προσμονή. Οι κάτοικοι του Τελ Αβίβ, κρατώντας κεριά και σημαίες, προσεύχονταν για ασφαλή επιστροφή των ομήρων, ενώ ταυτόχρονα εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους προς όσους συνέβαλαν στην επίτευξη της συμφωνίας.

Η απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.