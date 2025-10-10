Νόμπελ Ειρήνης: Το αναπάντεχο «ευχαριστώ» της Ματσάδο στον Τραμπ - «Το αφιερώνω σε εκείνον»

Στην πρώτη της δημόσια αντίδραση η Κορίνα Ματσάδο, η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε την Παρασκευή (10/10), αφιέρωσε το συγκεκριμένο βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας και τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε ως κύριο σύμμαχό της για την επίτευξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Στην ανάρτησή της, η Κορίνα Ματσάδο υποστηρίζει πως «αυτή η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων αποτελεί ώθηση για την ολοκλήρωση του έργου μας: την κατάκτηση της Ελευθερίας.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στα δημοκρατικά έθνη του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για την επίτευξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει και στον Πρόεδρο Τραμπ για την αποφασιστική του υποστήριξη στον σκοπό μας!», τονίζει η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης για το 2025.

Καταδικάζει την απόφαση για το βραβείο ο Λευκός Οίκος

Την ίδια ώρα, με αιχμές κατά της επιτροπής που δίνει το Νόμπελ Ειρήνης απαντά ο Λευκός Οίκος λέγοντας ότι προτιμούν τα πολιτικά παιχνίδια και όχι την ειρήνη.

Στην Ουάσιγκτον επικρατεί μεγάλη δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό του Αμερικανού προέδρου από το εν λόγω βραβείο με τον ίδιο να λέει ότι έχει σταματήσει οκτώ πολέμους και ότι θα έπρεπε να είναι ο αποδέκτης του Νόμπελ Ειρήνης.

Μάλιστα, πολιτικοί αναλυτές στις ΗΠΑ, υπογραμμίζουν ότι ένας από τους λόγους που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ενεπλάκη σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Ισραήλ ήταν και η μεγάλη επιθυμία του να πάρει το Νόμπελ ειρήνης. Και όλα αυτά καθώς ετοιμάζεται να μεταβεί την Κυριακή στην Μέση Ανατολή.

Πρώτα πάει στην Αίγυπτο για να παραστεί στην τελετή της υπογραφής της συμφωνίας ενώ αμέσως μετά θα μεταβεί στο Ισραήλ όπου θα μιλήσει στο Ισραηλινό κοινοβούλιο ενώ επιθυμεί να συναντηθεί και με τους ομήρους μετά την απελευθέρωση τους.