Η στιγμή που η Machado μαθαίνει ότι κέρδισε το Νόμπελ: Η «σπασμένη» φωνή και ο αναστεναγμός

«Η Maria Corina Machado είναι τα τελευταία χρόνια ένα από τα πλέον εξαιρετικά υποδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης, Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, από το Όσλο.



«Όταν αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι κρίσιμο να αναγνωρίζονται οι θαρραλέοι υποστηρικτές της ελευθερίας που ορθώνουν το ανάστημά τους και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, θάρρος και αποφασιστικότητα», σημείωσε.

«Η μεγαλύτερη αναγνώριση για τον λαό μας»

Ιδιαιτέρως συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντής του Ινστιτούτου Νόμπελ και γραμματέας της Επιτροπής Νόμπελ, τηλεφώνησε στη Machado για να την ενημερώσει ότι είχε κερδίσει το βραβείο του 2025.

Σε βίντεο της κλήσης που αναρτήθηκε στο YouTube από το Ίδρυμα Νόμπελ, ο Χάρπβικεν φαίνεται φορτισμένος καθώς της ανακοίνωνε τα νέα.

Η ίδια έκπληκτη, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει αυτό που άκουσε και επαναλάμβανε «Ω Θεέ μου» πριν πει τελικά: «Αυτό είναι σίγουρα η μεγαλύτερη αναγνώριση για τον λαό μας, που σίγουρα το αξίζει. Εγώ είμαι απλώς, ξέρετε, ένα άτομο. Σίγουρα δεν το αξίζω εγώ».



Δήλωσε, επίσης, ότι είναι βέβαιη πως η αντιπολίτευση θα καταφέρει να εξασφαλίσει μια ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία στη χώρα της. «Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε».