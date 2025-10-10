Τι απάντησε η επιτροπή των Νόμπελ στην ερώτηση «Γιατί δεν πήρε το βραβείο ο Τραμπ»

Ολοκληρώθηκε η απονομή του τιμητικού βραβείου Νόμπελ Ειρήνης από την Επιτροπή Νόμπελ την Παρασκευή 10/10, η ανακοίνωση του οποίου έγινε στο Δημαρχείου του Όσλο.

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της βενεζολάνικης αντίστασης η οποία, όπως ανέφερε η επιτροπή στην ανακοίνωσή της, έλαβε το βραβείο «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

«Γιατί δεν το έλαβε ο Τραμπ;»

Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης, ο Γιούργκεν Βάτνε Φρύντνες, πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους με την κυριότερη να είναι «Γιατί δεν έλαβε το βραβείο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ».

Ο Φρύτνες σχολίασε την πίεση που άσκησε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ αλλά και άλλοι πολιτικοί ηγέτες να του απονεμηθεί το βραβείο, και κατά πόσον αυτή η πίεση επηρέασε το έργο της επιτροπής κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η τελική απόφαση, υπενθυμίζουμε, λήφθηκε τη Δευτέρα 06/10.

Απαντώντας, ο Φρύντνες σημείωσε ότι «στη μακρά ιστορία» του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, η επιτροπή έχει δει εκστρατείες και «ένταση στα μέσα ενημέρωσης» και λαμβάνει χιλιάδες επιστολές κάθε χρόνο από ανθρώπους που λένε «τι είναι αυτό που που τους οδηγεί στην ειρήνη».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «στην επιτροπή, βασίζουμε την απόφασή μας μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ» χωρίς να δώσει περεταίρω εξηγήσεις για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μια προσωπικότητα όχι άγνωστη στον Τραμπ

Πάντως, σε σχόλιο του ο Guardian αναφέρει ότι η επιλογή της Ματσάδο αντανακλά μια πολιτική προσωπικότητα που έχει επαινέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις και να θεωρηθεί ως έμμεση απάντηση στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Άλλωστε, σε δημόσιες δηλώσεις της, η Ματσάδο ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «δέσμευσή του στην ελευθερία και τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα».

Συμπεριλήφθηκε επίσης στη φετινή λίστα του περιοδικού TIME με τους «100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους» στον κόσμο. Η δικαιολογία δεν δόθηκε παρά μόνο από τον Μάρκο Ρούμπιο, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι ήταν «η προσωποποίηση της ανθεκτικότητας, της επιμονής και του πατριωτισμού».

Επιπλέον, τον περασμένο Ιανουάριο, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τη Ματσάδο, για την «ειρηνική έκφραση των απόψεων και της ΒΟΥΛΗΣΗΣ του λαού της Βενεζουέλας» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «υποστηρίξουν με συντριπτική πλειοψηφία» μια ελεύθερη Βενεζουέλα.