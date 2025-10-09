CNN: Μπορεί ο Τραμπ να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης;

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει κρύψει ποτέ το στόχο του να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Ασφαλώς, οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι του αξίζει. Οι υπόλοιποι απλά γελάνε, λέγοντας ότι οι αμφιλεγόμενες πολιτικές του δεν του δίνουν σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να είναι ακόμα και υποψήφιος.

Το αμερικανικό δίκτυο, CNN, γνωστό για την απέχθειά του προς το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου, κάνει μία ανάλυση για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο.

Όπως επισημαίνει, ο Τραμπ κληρονόμησε δύο από τους χειρότερους πολέμους του αιώνα που διανύουμε, τη Γάζα και την Ουκρανία. Και στα δύο μέτωπα, επιχειρείται να βρεθεί λύση, όμως κανείς ακόμα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι η ομάδα του Τραμπ μπορεί να πείσει τις εμπλεκόμενες πλευρές να κάνουν εκεχειρία ή ακόμα περισσότερο μία μόνιμη ειρήνη, όπως υπόσχεται ο ίδιος.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Μετά από εννέα μήνες «αλλοπρόσαλλης» πολιτικής και ένα καλοκαίρι συναντήσεων με Πούτιν, Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς και μία καταστροφική επίθεση της Ρωσίας με 20.000 θύματα στο ρωσικό στρατό, άρχισε να διαφαίνεται το ενδεχόμενο μίας συμφωνίας.

Ωστόσο, ακόμα και αν περάσουν οι προβλέψεις για εγγυήσεις ασφαλείας, η μεγάλη δυσκολία για την επίτευξη συμφωνίας είναι η ανταλλαγή εδαφών, καθώς η Ρωσία πολύ δύσκολα θα σταματήσει τον πόλεμο χωρίς να αλλάξει το χάρτη της περιοχής.

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει και τον εξοπλισμό της Ουκρανίας, με τον Τραμπ να έχει συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους να αγοράσουν αμερικανικά όπλα για να τα δώσουν στο Κίεβο. Ενώ για πρώτη φορά, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας που ξεπερνούν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Όσο ο Λευκός Οίκο τηρεί σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα – εκτιμά το CNN – τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ο Πούτιν να αναγκαστεί να προχωρήσει σε μία συμφωνία, με δεδομένο ότι τα θύματα του πολέμου έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, η οικονομία είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και ήδη τα επιτόκια πλησιάζουν το 20%.

Ο πόλεμος στη Γάζα

Ο Τραμπ μπήκε στο Οβάλ Γραφείο με ένα σχέδιο εκεχειρίας τριών φάσεων, που είχε ήδη καταρτίσει η κυβέρνηση Μπάιντεν για να τελειώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Δυστυχώς, η εκεχειρία παραβιάστηκε τον Μάρτιο και στους επόμενους έξι μήνες, οι Ισραηλινοί προχώρησαν στις πιο έντονες επιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, ενώ επιδεινώθηκε και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Πριν από δύο εβδομάδες, η κατάσταση πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και το όνειρο του Νόμπελ για τον Τραμπ φάνταζε πολύ μακρινό.

Όλα άλλαξαν την περασμένη εβδομάδα, αφότου ο Τραμπ παρουσίασε το σχέδιο των 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο είναι αντίστοιχο εκείνου που είχε φτιάξει η κυβέρνηση Μπάιντεν, όμως αυτή τη φορά η Χαμάς έχει δεχτεί τη συμφωνία...

Το εισιτήριο του Τραπ για το Όσλο

Το βραβείο Νόμπελ απονέμεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, την ημερομηνία του θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ, το 1896. Η επιτροπή επιλέγει ποιος θα το πάρει δύο μήνες πριν – στις 10 Οκτωβρίου – σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση.

Φυσικά, είναι εξαιρετικά απίθανο να το πάρει ο Τραμπ, όμως οι προσπάθειες που έχει κάνει για να σταματήσουν οι δύο πόλεμοι – ειδικά αν τελικά έχουν επιτυχία – θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το Όσλο το 2026.