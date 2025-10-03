Ο Τραμπ «επισκιάζει» τα βραβεία Νόμπελ – Προειδοποίηση για απειλή της ακαδημαϊκής ελευθερίας

Για απειλή της ακαδημαϊκής ελευθερίας στις ΗΠΑ και αλλού προειδοποίησε ένας από τους οργανισμούς απονομής των βραβείων Νόμπελ, με την πολιτική παρέμβαση να ενέχει τον κίνδυνο μακροχρόνιων αρνητικών επιπτώσεων, ενώ οι επιστήμονες ετοιμάζονται για την ανακοίνωση των βραβείων την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εισαγάγει ή προτείνει μια σειρά μέτρων κατά τη δεύτερη θητεία του, τα οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, θα εμποτίσουν την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.

Η Ylva Engstrom, αντιπρόεδρος της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών, η οποία απονέμει τα βραβεία χημείας, φυσικής και οικονομικών, δήλωσε ότι οι αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ είναι απερίσκεπτες. «Πιστεύω ότι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Reuters. «Η ακαδημαϊκή ελευθερία... είναι ένας από τους πυλώνες του δημοκρατικού συστήματος».

Η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται ότι καταπνίγει την ακαδημαϊκή ελευθερία, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα της θα μειώσουν τη σπατάλη και θα προωθήσουν την επιστημονική καινοτομία στις ΗΠΑ.

Η Engstrom, η οποία είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ακαδημιών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, δεν συμμετέχει σε καμία από τις τρεις επιτροπές που θα απονείμουν τα βραβεία χημείας, φυσικής ή οικονομικών, σημειώνει ο Guardian.

Πότε ανακοινώνονται

Τα βραβεία Νόμπελ, τα οποία θεωρούνται από πολλούς ως τα πιο διάσημα επιστημονικά βραβεία στον κόσμο, αναμένεται να ανακοινωθούν από την επόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας με το βραβείο ιατρικής ή φυσιολογίας τη Δευτέρα και τελειώνοντας με την παρουσίαση των νικητών στα οικονομικά μια εβδομάδα αργότερα.

Τα βραβεία δημιουργήθηκαν από τον πλούσιο Σουηδό εφευρέτη της δυναμίτιδας Άλφρεντ Νόμπελ και απονέμονται για εξαιρετικά επιτεύγματα στη φυσική, τη χημεία, τη λογοτεχνία και την ειρήνη. Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται σε 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,2 εκατομμύρια δολάρια).

Υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης ο Τραμπ;

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, αν και οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πιθανότητές του είναι πολύ μικρές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προτείνει τη μείωση του προϋπολογισμού για τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της βιοϊατρικής έρευνας στον κόσμο, και επιθυμεί να καταργήσει το Υπουργείο Παιδείας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην εκπαίδευση υπέρ ενός μεγαλύτερου ελέγχου από τις πολιτείες.

Η κυβέρνησή του έχει επίσης δηλώσει ότι θα δώσει προτεραιότητα στη χορήγηση επιχορηγήσεων σε προγράμματα που εστιάζουν στην «πατριωτική εκπαίδευση» και ζήτησε από τα σχολεία να περιορίσουν τις εγγραφές διεθνών φοιτητών σε προπτυχιακό επίπεδο στο 15%.

«Όσον αφορά την έρευνα, θα υπάρξει μεγάλη πτώση σε ό,τι μπορούν να κάνουν οι Αμερικανοί επιστήμονες και σε ό,τι τους επιτρέπεται να κάνουν, σε ό,τι μπορούν να δημοσιεύσουν, σε ό,τι μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Αυτό θα έχει μεγάλες επιπτώσεις», δήλωσε η Engstrom, η οποία είναι πρόεδρος της επιτροπής ερευνητικής πολιτικής της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών.