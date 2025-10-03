Ο Τραμπ σχεδιάζει να «κόψει» αναμνηστικά νόμισμα με το πρόσωπό του και τη λέξη «Ελευθερία»

Με αφορμή την συμπλήρωση των 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να «κόψει» αναμνηστικά νομίσματα που θα απεικονίζουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με προσχέδια που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και αναδημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, το κέρμα του ενός δολαρίου ενδέχεται να απεικονίζει τον Τραμπ προφίλ και την επιγραφή Liberty (Ελευθερία) με κεφαλαία γράμματα.

Στην άλλη πλευρά θα εικονίζεται με τη γροθιά υψωμένη, μπροστά σε μια αμερικανική σημαία και τη φράση «Fight, fight, fight» («Αγωνιστείτε»).

Με αυτά τα λόγια είχε αντιδράσει ο Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τον Ιούλιο του 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Ο αρμόδιος για το νομισματοκοπείο, Μπράντον Μπιτς, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το κέρμα αυτό όταν θα τελειώσει η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ (αγγλ. Declaration of Independence; επίσημα The unanimous Declaration of the thirteen united States of America) ήταν η ιδρυτική διακήρυξη ανεξαρτητοποίησης δεκατριών Πολιτειών της Αμερικής από την αποικιοκρατία των Βρετανών.

Το κείμενο συντάχθηκε από τους Τόμας Τζέφερσον και Βενιαμίν Φραγκλίνο, ενώ εγκρίθηκε γύρω στις 2 Αυγούστου 1776 (συμβολικά όμως στις 4 Ιουλίου 1776) από το Κογκρέσο. Το επισημοποιημένο έγγραφο τυπώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1777 στη Βοστώνη και διανεμήθηκε σε όλες τις Πολιτείες

Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας θεωρείται ως η επίσημη πράξη ίδρυσης του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.