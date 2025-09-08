Πόσο πιθανό είναι να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ποιοι ηγέτες τον προτείνουν επισήμως

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αρκείται στη δεύτερη θητεία του στο Λευκό Οίκο, αυτό είναι σαφές. Η υπέρμετρη φιλοδοξία του θεωρεί ως δεδομένο πως δικαιούται και το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη.

Έφθασε ακόμη στο σημείο να τηλεφωνήσει τον περασμένο μήνα στον πρώην ΓΓ του ΝΑΤΟ και νυν υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας-χώρα που έχει θεσπίσει και απονέμει το βραβείο κάθε χρόνο-Γενς Στόλτενμπεργκ για να συζητήσει τις πιθανότητές του να κερδίσει το φετινό βραβείο που θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο μήνα. Παρά το γεγονός πως ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε πως η συνομιλία τους είχε ως θέμα τους δασμούς και αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες, η νορβηγική εφημερίδα Dagens Næringsliv έγραψε πως συζητήθηκε και το θέμα του βραβείου και, μάλιστα, όχι για πρώτη φορά.

Παραβλέποντας τις «παιδιάστικες» αναρτήσεις του στο Truth Social («Δεν πρόκειται να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης ό,τι κι αν κάνω»), η πραγματικότητα είναι πως μια σειρά από ηγέτες ξένων χωρών αλλά και συμμάχων του από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα τον προτείνουν για το φετινό βραβείο.

Πώς μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος; Η διαδικασία

Ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων-από καθηγητές Πανεπιστημίου και αξιωματούχοι σε θέσεις ευθύνης έως αρχηγοί κρατών- μπορούν να προτείνουν κάποιον ως υποψήφιο για το βραβείο. Η διαδικασία, φυσικά, δεν συνεπάγεται και την αυτόματη νίκη. Η απόφαση κρίνεται από τα πέντε μέλη της επιτροπής οι οποίοι έχουν επιλεγεί από τα μέλη του νορβηγικού Κοινοβουλίου.

Επί του παρόντος, ο Τραμπ υποβαθμίζει τις πιθανότητές του για να είναι ο φετινός νικητής: «Δεν έχω τίποτα να πω επ' αυτού», είπε την περασμένη εβδομάδα στο CBS. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να λήγω πολέμους. Δεν επιζητώ την προσοχή. Το μόνο που θέλω είναι να σώζω ζωές», είπε. Οι δηλώσεις του δεν έπεισαν κανέναν.

Είτε πρόκειται για απόπειρες να κολακέψουν τον Πρόεδρο και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτειών είτε για πραγματική πεποίθηση πως ο Τραμπ αξίζει να είναι ο νικητής, αυτή είναι η συγκεντρωτική λίστα από όλους όσοι προτείνουν τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης και οι λόγοι που επικαλούνται.

Άλμπερτ Μπουρλά -Pfizer

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως τα εμβόλια mRNA που κατασκευάστηκαν κατά την διάρκεια της Operation Warp Speed-όπως ονομάστηκε η καμπάνια για την ταχεία παραγωγή και διάθεση εμβολίων για την πανδημία κατά την πρώτη θητεία Τραμπ-υπήρξαν «ένα τεράστιο επίτευγμα για την δημόσια υγεία που θα άξιζε το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη». Η δήλωση είναι αξιοσημείωτη λόγω της στροφής 180 μοιρών της διακυβέρνησης Τραμπ κατά την δεύτερη θητεία του με τον διορισμό του γνωστού πολέμιου κατά των εμβολίων Ρόμπερτ Κέννεντ Τζ. στο Υπουργείο Υγείας και την περικοπή εκατομμυρίων δολαρίων από την χρηματοδότηση της έρευνας για τα εμβόλια mRNA.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου-Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρότεινε επισήμως τον Τραμπ για το βραβείο τον περασμένο Ιούλιο κρίνοντας πως διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην «δραματική αλλαγή» στη Μέση Ανατολή. Πιστώνει στον Αμερικανό Πρόεδρο την επίτευξη της υπογραφής των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020. «Αυτές οι ρηξικέλευθες συμφωνίες καθιέρωσαν επίσημες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών κρατών-συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου», έγραψε. Παρά το ότι ο Νετανιάχου εκτιμά πως οι Συμφωνίες «αναμόρφωσαν τη Μέση Ανατολή και σηματοδότησαν ένα ιστορικό βήμα προς την ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα», κορυφαίοι αξιωματούχοι από τα ΗΑΕ προειδοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα πως οι Συμφωνίες του Αβραάμ ίσως ακυρωθούν εάν το Ισραήλ προχωρήσει στην προσάρτηση της Δυτικής ΄Οχθης.

Σχέσεις Πακιστάν-Ινδίας

Η πακιστανική κυβέρνηση πρότεινε τον Τραμπ για το βραβείο για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας η οποία έφθασε στο όριο του πολέμου. «Ο Πρόεδρος Τραμπ επέδειξε μεγάλη στρατηγική προνοητικότητα και εξαιρετική πολιτική δεινότητα μέσω στιβαρής πολιτικής δέσμευσης έναντι Ισλαμαμπάντ και Νέου Δελχί, γεγονός που οδήγησε στην αποκλιμάκωση μιας διαρκώς επιδεινούμενης κατάστασης, διασφαλίζοντας τελικά μια κατάπαυση του πυρός και αποτρέποντας μια ευρύτερη σύγκρουση των δύο πυρηνικών δυνάμεων που θα είχε καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή και πέρα από αυτήν», ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Πακιστάν τον Ιούνιο. Αντίθετα, αξιωματούχοι στην Ινδία δήλωσαν τότε ανοιχτά πως οι ΗΠΑ δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στη μεσολάβηση. Οι New York Times έγραψαν πως η άρνηση του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης «έβλαψε την σχέση τους» παρότι ο Λευκός Οίκος το διέψευσε.

Συνοριακή σύγκρουση Καμπότζης-Ταϋλάνδης

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χαν Μάνετ πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ τον Αύγουστο επαινώντας τον για την «εκπληκτική πολιτική ικανότητα» η οποία οδήγησε στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών. «Αυτή η έγκαιρη παρέμβαση που απέτρεψε μια δυνητικά καταστροφική σύγκρουση υπήρξε ζωτικής σημασίας για να εμποδιστεί η απώλεια χιλιάδων ανθρώπων και να ανοίξει ο δρόμος για την αποκατάσταση της ειρήνης», έγραψε στην επίσημη επιστολή προς την επιτροπή των βραβείων. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις δύο χώρες πως θα τερματίσει τους εμπορικούς δεσμούς τους με τις ΗΠΑ μέχρι να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Ειρηνευτική συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσαν από κοινού πως θα προτείνουν τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης όταν μεσολάβησε για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία προβλέπει πως τα δύο μέρη θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες και θα δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα δικαιώματα κατασκευής ενός διαδρόμου διάβασης στην περιοχή. «Μεγάλο διάστημα τα 35 χρόνια. Πολεμούσαν και τώρα είναι φίλοι-και θα παραμείνουν φίλοι για πολλά χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ την ώρα που υπέγραφε την συμφωνία.

Το έργο του στην Αφρική

Κατά την διάρκεια συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με πέντε ηγέτες αφρικανικών κρατών τον Ιούλιο, κάποιοι από αυτούς δήλωσαν πως ο Αμερικανός Πρόεδρος «αξίζει» το Νόμπελ Ειρήνης για τον ρόλο του στην υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρουάντας και Κονγκό στην Ουάσινγκτον. «Σήμερα, τερματίζονται η βία και η καταστροφή. Ολόκληρη η περιοχή ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και ευκαιριών, αρμονίας, ευημερίας και ειρήνης», δήλωσε ο Τραμπ χαιρετίζοντας την συμφωνία.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου