Για τον Ντόναλντ Τραμπ η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι σοβαρό έγκλημα - Η ομιλία που προκάλεσε σάλο
«Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα» είπε σε ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο (και οργή στον υπόλοιπο κόσμο).
Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του τη Δευτέρα (8/9), όπου υποβάθμισε τη σοβαρότητα της ενδοοικογενειακής βίας.
Συγκεκριμένα, σε ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα «λιγότερο σοβαρά» περιστατικά δεν θα έπρεπε να καταγράφονται στις στατιστικές εγκληματικότητας, αφήνοντας να εννοηθεί πως η καταμέτρηση τους αλλοιώνει την εικόνα για την ασφάλεια στη χώρα.
«Πράγματα λιγότερο σοβαρά, πράγματα που γίνονται στο σπίτι, τα λένε εγκλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα». Η φράση αυτή προκάλεσε γέλια στο ακροατήριο, αλλά και οργή σε οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων.
Η πρόεδρος της Εθνικής Οργάνωσης για τις Γυναίκες (NOW), Κιμ Βιγιανουέβα, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «εθελοτυφλεί» μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Στο ίδιο μήκος κύματος, η γενική εισαγγελέας της Αριζόνα, Κρις Μέις, τόνισε μέσω Twitter: «Ναι, κ. πρόεδρε, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα».
Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), περίπου το 41% των γυναικών και το 26% των ανδρών στις ΗΠΑ έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής ή σωματικής βίας, ή παρενόχλησης από σύντροφο κατά τη διάρκεια της ζωής τους, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος.