«Πόλεμο» με τις φαρμακευτικές άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ - Έστειλε εξώδικα σε 100 εταιρείες

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε εξώδικα σε 100 φαρμακευτικές εταιρείες στο πλαίσιο μιας καταστολής αυτού που αποκάλεσε παραπλανητικές διαφημίσεις απευθείας προς στον καταναλωτή.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε ένα υπόμνημα που δίνει εντολή στον Υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να επαναφέρει τη διαφάνεια στη φαρμακευτική διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ποσότητας πληροφοριών στις διαφημίσεις σχετικά με τους κινδύνους χρήσης των φαρμάκων.

Εκτός από τα εξώδικα στις εταιρείες που, όπως λέει, έχουν «παραπλανητικές διαφημίσεις», ο FDA (ο αντίστοιχος Ελληνικός Ε.Ο.Φ), ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι στέλνει «χιλιάδες επιστολές προειδοποιώντας τις φαρμακευτικές εταιρείες να αφαιρέσουν τις παραπλανητικές διαφημίσεις».

Πλήρη διαφάνεια στη διαφήμιση φαρμάκων ζητά ο Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ κλείνει και ένα μικρό νομικό «παραθυράκι» του 1997 που επέτρεπε στις διαφημίσεις φαρμάκων να «αποκρύπτουν ζωτικές πληροφορίες» ανακατευθύνοντας τους καταναλωτές σε ιστότοπους και άλλες πηγές για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες είχαν χρησιμοποιήσει το παραθυράκι αυτό για να αποκρύψουν κρίσιμους κινδύνους για την ασφάλεια στις ραδιοτηλεοπτικές και ψηφιακές τους διαφημίσεις, τροφοδοτώντας την ακατάλληλη χρήση φαρμάκων χάνοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Υγείας, «οι φαρμακευτικές διαφημίσεις οδήγησαν αυτή τη χώρα στα συνταγογραφούμενα φάρμακα». Μάλιστα ο ίδιος τον περασμένο Νοέμβριο άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε να απαγορεύσει εντελώς τη φαρμακευτική διαφήμιση. «Θα κλείσουμε αυτόν τον αγωγό εξαπάτησης και θα απαιτήσουμε από τις φαρμακευτικές εταιρείες να αποκαλύπτουν όλα τα κρίσιμα στοιχεία σύνθεσης των φαρμάκων αλλά και ασφάλειας στη χρήση στις διαφημιστικές τους καμπάνιες» είπε.