Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ «τρομάζει» τον συγγραφέα βιβλίων τρόμου Στίβεν Κίνγκ

Ο συγγραφέας τρόμου Στίβεν Κινγκ δήλωσε ότι υπάρχει ένα «επικίνδυνο» σενάριο για τον Ντόναλντ Τραμπ που τον ανησυχεί.



Ο 77χρονος συγγραφέας των μυθιστορημάτων Shining και Carrie έχει εκφραστεί αρκετές φορές κατά του προέδρου των ΗΠΑ, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «τύραννο».



Σε μια νέα συνέντευξη στον Ali Velshi του MSNBC, ο Κινγκ δήλωσε ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί σε σχέση με τον Τραμπ είναι ο πρόεδρος να κάνει μια τρίτη θητεία.



«Είναι βασικά ηλίθιος, έτσι δεν είναι; Εννοώ, δεν διαβάζει», είπε. «Αυτό είναι επικίνδυνο», πρόσθεσε ο Κινγκ. «Βασικά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη "τρελός", γιατί δεν πιστεύω πραγματικά ότι είναι, αλλά είναι σίγουρα επικίνδυνος».

Πρόσφατα, ο Κινγκ ρωτήθηκε από τον Guardian τι θα θεωρούσε ως το ιδανικό τέλος για τον Τραμπ. Ο Κινγκ απάντησε: «Νομίζω ότι θα ήταν η παραπομπή σε δίκη – η οποία, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν ένα καλό τέλος. Θα ήθελα πολύ να τον δω να αποσύρεται, ας το θέσουμε έτσι. Το κακό τέλος θα ήταν να κερδίσει τρίτη θητεία και να αναλάβει πλήρως τα ηνία». Τόνισε, δε: «Είναι μια ιστορία τρόμου έτσι κι αλλιώς. Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου, έτσι δεν είναι;»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει υποβληθεί σε διαδικασία μομφής δύο φορές από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά αθωώθηκε και τις δύο φορές από τη Γερουσία. Η πρώτη φορά ήταν το 2019 για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση του Κογκρέσου και η δεύτερη ήταν το 2021 μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, για την οποία η Βουλή τον κατηγόρησε για υποκίνηση εξέγερσης.

