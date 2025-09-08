Επίθεση Τραμπ στον Τομ Χανκς: Τέτοια άτομα δεν πρέπει να βραβεύονται

Ακύρωση βράβευσης του Τομ Χανκς με δάκτυλο Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος δεν ασχολείται μόνο με την επιβολή δασμών, την ανάσχεση της Κίνας ή την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Δεν ξεχνά και την εσωτερική ατζέντα, ψηλά στην οποία είναι η καταπολέμηση της woke κουλτούρας.

Την περασμένη Παρασκευή η Ένωση Αποφοίτων της Γουέστ Πόιντ, της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ, ακύρωσε την απονομή του βραβείου Sylvanus Thayer στον Τομ Χανκς, σε μια απόφαση που συνδέεται με τις παρεμβάσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα κορυφαία στρατιωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Ο χολιγουντιανός αστέρας Τομ Χανκς επρόκειτο να παραλάβει το βραβείο στις 25 Σεπτεμβρίου. Το Sylvanus Thayer Award απονέμεται κάθε χρόνο σε μια εξέχουσα προσωπικότητα εκτός της ακαδημίας που έχει συμβάλει με το έργο της στις αξίες «Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα». Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Χανκς θα τιμηθεί σε διαφορετικό πλαίσιο ή αν η διάκριση αποσύρθηκε οριστικά.

Το παρασκήνιο πίσω από την ακύρωση της βράβευσης

Σύμφωνα με την Washington Post, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Αποφοίτων, Μαρκ Μπίγκερ, ενημέρωσε με email την Παρασκευή το διδακτικό προσωπικό για την ακύρωση της τελετής. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη ώστε η Στρατιωτική Ακαδημία να «επικεντρωθεί στην κύρια αποστολή της: την προετοιμασία των δοκίμων να ηγηθούν, να πολεμήσουν και να νικήσουν ως αξιωματικοί στον ισχυρότερο στρατό του κόσμου».

Την Δευτέρα (8/9) ο Ντόναλντ Τραμπ τροφοδότησε ακόμα περισσότερο την υπόθεση με μια ανάρτησή του στο Truth Social. Μάλιστα, επιβεβαίωσε εμμέσως την παρέμβασή του στην υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει να δίνονται βραβεία σε τέτοια άτομα λέει (υποστηρικτές της Γουόκ ατζέντας)».





Όπως έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος: «Το υπέροχο Γουέστ Πόιντ μας (που γίνεται όλο και καλύτερο!) ακύρωσε έξυπνα την τελετή απονομής των βραβείων για τον ηθοποιό Τομ Χανκς. Σημαντική κίνηση! Δεν χρειαζόμαστε καταστροφικούς, υποστηρικτές της Γουοκ ατζέντας να παίρνουν τα αγαπημένα μας Αμερικανικά Βραβεία!!! Ας ελπίσουμε ότι τα Βραβεία Όσκαρ, και άλλες τέτοιες Ψεύτικες εκδηλώσεις Βραβείων, θα επανεξετάσουν τα Πρότυπα και τις Πρακτικές τους στο όνομα της Δικαιοσύνης. Τα νούμερα τους έχουν πιάσει πάτο».