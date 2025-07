Γενέθλια για τον Τομ Χανκς: Έκλεισε τα 69 και το γιόρτασε με μια θεαματική... βουτιά - Δείτε βίντεο

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα (9/7) για τον Τομ Χανκς, καθώς ο χολιγουντινός ηθοποιός κλείνει τα 69 του χρόνια και για να το γιορτάσει μοιράστηκε στα socia media ένα βίντεο που πυροδότησε τον ενθουσιασμό των χρηστών και έχει γίνει ήδη viral.

Στη νέα ανάρτησή του στο Instagram ο ηθοποιός κάνει την καθιερωμένη «γενεθλιακή» βουτιά από ένα σκάφος, με φόνο τα κρυστάλλινα νερά ενός νησιού που του έχει κλέψει την καρδιά και το οποίο συχνά αποκαλεί ως το «ησυχαστήριο» του.

Αν και δεν διευκρινίζει τοποθεσία, αν κρίνουμε από το τοπίο και από το γεγονός ότι έχει αποκτήσει, μαζί με την ελληνικής καταγωγής σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον, την ελληνική υπηκοότητα και ένα σπίτι στην Αντίπαρο, πιθανότατα το στιγμιότυπο να προέρχεται από τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί. Στην ίδια ανάρτηση ενημερώνει τους ακόλουθούς τους και για ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία μπορούν να τον απολαύσουν.

«#1Πώς να γιορτάσεις τα 69! #2 Ελάτε μαζί μου σε ένα ραδιοφωνικό πάρτι αύριο στο @tunein. Όλα τα αιτήματα γενεθλίων κατά τη διάρκεια του Songs from the Back of The Station Wagon στο @bossradio66! -Ευχαριστώ» ήταν το μήνυμά που συνόδευσε το βίντεο, που έκανε θραύση στα social media, με τα like και τις ευχές να πέφτουν «βροχή».

Ο Χανκς και η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον διατηρούν μία πέτρινη βίλα 450 τετραγωνικών μέτρων στην Αντίπαρο, μεταξύ Γλυφάς και Χώρας, όπου περνούν συχνά τις διακοπές τους, απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι.

Δείτε την ανάρτηση: