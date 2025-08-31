Τομ Χανκς – Ρίτα Γουίλσον: Ένα «μάθημα έρωτα» στη Σκιάθο πριν το αντίο στο Αιγαίο

Η Κυριακή 31 Αυγούστου στη Σκιάθο ξεκίνησε με τη λάμψη του Hollywood. Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον, το ζευγάρι-θρύλος που μετρά 37 χρόνια γάμου, απόλαυσαν τις τελευταίες τους στιγμές στις Σποράδες με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου.

Πρωινό ελληνικό στιλ

Το πολυτελές yacht Margarita έδεσε στο παλιό λιμάνι για ανεφοδιασμό, και το ζευγάρι ξεκίνησε την ημέρα του με τον πιο ελληνικό τρόπο: σκοπελίτικες τυρόπιτες από τον φούρνο του νησιού. Όπως αποτύπωσε ο φωτογραφικός φακός του skiathoschannel.gr, χαμόγελα, τρυφερά βλέμματα και μια αύρα φρεσκάδας που δύσκολα πιστεύεις ότι ανήκουν σε ζευγάρι με τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής.

Από Γένοβα στη Σκιάθο – και μετά Λονδίνο

Νωρίς το πρωί, το ιδιωτικό τζετ του Χανκς προσγειώθηκε στο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης». Στο αεροδρόμιο, οι δύο σταρ δεν δίστασαν να δώσουν στον φακό μια από τις πιο ρομαντικές εικόνες του καλοκαιριού: αγκαλιές, φιλιά, λόγια αποχαιρετισμού.

Ο Τομ Χανκς αναχώρησε λίγο αργότερα μόνος για Λονδίνο, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αφήνοντας όμως την καρδιά του πίσω στην Ελλάδα.

Η Ρίτα μένει στο Αιγαίο

Η Ρίτα Γουίλσον, πάντα ερωτευμένη με τις Σποράδες, συνέχισε το ταξίδι της με το Margarita. Επόμενος σταθμός; Η Σκόπελος, ανάμεσα στον Αγνώντα και το Λιμνονάρι. Ένα προσωπικό «διάλειμμα» με ελληνική υπογραφή.

37 χρόνια έρωτα που αντέχει

Από το 1988 μέχρι σήμερα, οι δύο τους αποτελούν ένα από τα πιο σταθερά ζευγάρια του Hollywood. Εκείνη λέει ότι την κάνει να γελάει. Εκείνος τη θαυμάζει σαν σούπερ ηρωίδα της δικής του ζωής. Και η Ελλάδα παραμένει πάντα ο μυστικός τους παράδεισος.

Το Αιγαίο που ανανεώνει τον έρωτα

Η Σκιάθος και η Σκόπελος έδωσαν στο ζευγάρι μια ακόμα αφορμή να γιορτάσει την αγάπη του. Ίσως αυτό είναι τελικά το μυστικό τους: λίγη θάλασσα, λίγη Ελλάδα και πολλή αλήθεια.