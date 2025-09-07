Ακυρώθηκε η βράβευση του Τομ Χανκς ως «εξαιρετικού πολίτη των ΗΠΑ»

Στην ακύρωση της τελετής βράβευσης για έναν από τους σημαντικότερους τίτλους που απονέμονται σε πολίτες των ΗΠΑ και επρόκειτο να αποδοθεί στον οσκαρικό ηθοποιό Τομ Χανκς προχώρησε ο σύλλογος αποφοίτων της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ, West Point.

Συγκεκριμένα, η West Point, ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα απονείμει στον διάσημο ηθοποιό το βραβείο «Sylvanus Thayer» για το 2025, το οποίο δίδεται σε έναν «εξαιρετικό πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών του οποίου η υπηρεσία και τα επιτεύγματα προς το εθνικό συμφέρον αποτελούν παράδειγμα προσωπικής αφοσίωσης στα ιδανικά που εκφράζονται στο σύνθημα του Συλλόγου "Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα"».

Άγνωστα τα αίτια της απόφασης

Σε ένα email προς το διδακτικό προσωπικό, ο συνταξιούχος Συνταγματάρχης Μαρκ Μπίγκερ δήλωσε ότι η απόφαση θα επιτρέψει στην ακαδημία να «συνεχίσει να επικεντρώνεται στην βασική της αποστολή, την προετοιμασία δόκιμων να ηγηθούν, να πολεμήσουν και να νικήσουν ως αξιωματικοί στην πιο θανατηφόρα δύναμη στον κόσμο, τον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Εκτός από την ιστορική του καριέρα στην υποκριτική, ο Χανκς διετέλεσε εθνικός εκπρόσωπος του Μνημείου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουάσινγκτον και υποστήριξε την εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων του εκλιπόντος Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Μπομπ Ντόουλ για τη δημιουργία του Μνημείου Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ, σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση του συλλόγου αποφοίτων .

Δεν είναι σαφές πώς η τιμή του Χανκς έρχεται σε σύγκρουση με την «προετοιμασία δόκιμων», αλλά ο ηθοποιός έχει κάνει δωρεές στους Δημοκρατικούς, έχει λάβει το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας από τον Μπαράκ Ομπάμα και έχει υποστηρίξει τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020 .

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του για δεύτερη φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει μια σειρά από μέτρα εναντίον των υποτιθέμενων εχθρών του.

Για παράδειγμα, έχει ανακαλέσει τις άδειες ασφαλείας και τα στοιχεία ορισμένων ατόμων που υπηρέτησαν επί κυβερνήσεως Μπάιντεν αλλά και της δικής του πρώτης θητείας, τα οποία θεωρούσε «κακά» ή «άπιστα».

Παράλληλα, ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποκλείσει ορισμένους ειδησεογραφικούς οργανισμούς από τον χώρο εργασίας του Πενταγώνου και την ομάδα Τύπου του Λευκού Οίκου και έχει ανακαλέσει τις άδειες ασφαλείας - και έχει διερευνήσει - δικηγορικά γραφεία που ήταν «πολύ, πολύ ανέντιμα».