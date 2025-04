Συγκλονίζει η μοναχοκόρη του Τομ Χανκς: «Το ψυγείο ήταν γεμάτο ληγμένο φαγητό»

Η EA Hanks (Ελίζαμπεθ Αν), κόρη του ηθοποιού Τομ Χανκς και της πρώτης του συζύγου, Σούζαν Ντίλινγχαμ, μοιράζεται συγκλονιστικές λεπτομέρειες από τα παιδικά της χρόνια. Όπως αναφέρει, μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον «γεμάτο βία και στέρηση».

Η ΕΑ μιλά εκ βαθέων στο νέο της βιβλίο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road», όπου αφηγείται τις εμπειρίες της από ένα εξάμηνο οδικό ταξίδι που έκανε το 2019, ακολουθώντας τον Αυτοκινητόδρομο 10, από το Λος Άντζελες έως την Παλάτκα της Φλόριντα. Εκεί ζούσε η μητέρα της, και το ταξίδι γίνεται αφορμή για να εξερευνήσει την ταραγμένη ζωή της.

Ο Τομ Χανκς και η Σούζαν Ντίλινχαμ, η οποία είχε το ψευδώνυμο Σαμάνθα Λιούις, χώρισαν το 1987 μετά από εννέα χρόνια γάμου. Μαζί απέκτησαν εκτός από την ΕΑ και τον Κόλιν. Ο Τομ Χανκς έναν χρόνο αργότερα, παντρεύτηκε την ηθοποιό Ρίτα Γουίλσον, όπου απέκτησε δύο γιους.

«Ο μπαμπάς μου ήταν τραυματισμένος από την παιδική ηλικία του και το διαζύγιο στη δική του οικογένεια και από ένα πηγαινέλα από θετούς γονείς και αδέρφια» είπε η Hanks σε μια συνέντευξή της στο People. «Η αγάπη των γονιών μου ήταν αυτή δύο πληγωμένων παιδιών που προσπαθούσαν να σκάψουν μαζί ένα πηγάδι».

Η Σούζαν Ντίλινχαμ πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2002 σε ηλικία 49 ετών και είχε παλέψει με ψυχική ασθένεια και εθισμό. Ο Τομ Χανκς όταν έμαθε για την αρρώστια της πρώην γυναίκας του πλήρωσε όλα τα ιατρικά έξοδα και προσέλαβε μερικούς από τους καλύτερους γιατρούς στον κόσμο.

Αν και η Σούζαν δεν διαγνώστηκε ποτέ από γιατρό, η κόρη της πιστεύει πως έπασχε από διπολική διαταραχή. Σύμφωνα με το απόσπασμα του βιβλίου, η ΕΑ ζούσε με τη μητέρα της στο Σακραμέντο, αλλά περνούσε τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια με τον πατέρα στο Λος Άντζελες.

Από την παιδική ηλικία της θυμάται μια αυλή «τόσο γεμάτη από περιττώματα σκύλων, που δεν μπορούσες να περπατήσεις, και ένα σπίτι που βρομούσε κάπνα. Συνήθως το ψυγείο ήταν άδειο ή γεμάτο με ληγμένο φαγητό, και η μητέρα μου περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο κρεβάτι της, διαβάζοντας τη Βίβλο. Ένα βράδυ, η συναισθηματική βία της έγινε σωματική, και την επομένη μετακόμισα στο Λος Άντζελες, στη μέση της σχολικής χρονιάς».

Όπως εξηγεί, τότε φοβόταν να πει στον μπαμπά της πόσο άσχημη είχε γίνει η κατάσταση, καθώς θεωρούσε τον εαυτό της «προστάτη» των μυστικών της μητέρας της. Τουλάχιστον ο Tom Hanks την υποστήριξε στη συγγραφή της αυτοβιογραφίας της και το μοίρασμα της αλήθειας της: «Είμαι εξίσου και δική του κόρη, γιατί μου έμαθε να λέω την αλήθεια και να προχωράω μπροστά».