Έκπληξη στο μετρό της Νέας Υόρκης: Ο Τομ Χανκς ταξιδεύει σαν απλός επιβάτης και γίνεται viral

Μια απρόσμενη –και ευχάριστη– έκπληξη περίμενε τους επιβάτες του μετρό στη Νέα Υόρκη, όταν ανάμεσά τους βρέθηκε ο διάσημος ηθοποιός Τομ Χανκς. Ο αγαπημένος σταρ του Χόλιγουντ, γνωστός για τη φυσικότητα και την απλότητά του, επέλεξε να μετακινηθεί όπως κάθε άλλος Νεοϋορκέζος, χρησιμοποιώντας το μετρό της πόλης.

Ο Χανκς απαθανατίστηκε με ένα χακί μπουφάν και ένα σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι, ένα λαδί καπέλο του μπέιζμπολ, γυαλιά και μια προστατευτική μάσκα που έκρυβε το πρόσωπό του.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η DailyMail έδειχνε απολύτως άνετος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, παρατηρώντας τον κόσμο γύρω του και κρατώντας μια διακριτική στάση κοντά στην πόρτα εξόδου. Παρά τη διακριτική του εμφάνιση, κάποιοι πιο παρατηρητικοί επιβάτες δεν άργησαν να τον αναγνωρίσουν.

Ένας από αυτούς μάλιστα δεν μπόρεσε να αντισταθεί και τράβηξε μερικές φωτογραφίες, οι οποίες μέσα σε λίγες ώρες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι εικόνες του Τομ Χανκς στο μετρό προκάλεσαν κύμα ενθουσιασμού στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πόσο ταπεινός και προσιτός παραμένει, παρότι είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του πλανήτη.

«Μόνο ο Τομ Χανκς θα μπορούσε να παίρνει το μετρό και να δείχνει τόσο απλός», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter).

Δείτε την ανάρτηση: