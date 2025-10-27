Οι τρυφερές ευχές του Τομ Χανκς στη Ρίτα Γουίλσον: «Αυτή η όμορφη γυναίκα γιορτάζει τα γενέθλιά της»

Τα 69α γενέθλιά της γιόρτασε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου η Ρίτα Γουίλσον, με τον Τομ Χανκς να της στέλνει δημόσια τις ευχές του μέσα από τα social media.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανάρτησε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο της συζύγου του από τις διακοπές τους στην Ελλάδα, στο οποίο εκείνη ποζάρει χαμογελαστή στη θάλασσα. Ο σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε την αγάπη του, αποκαλώντας τη «υπέροχη γυναίκα».

«Αυτή η όμορφη γυναίκα γιορτάζει τα γενέθλιά της σήμερα. Την λατρεύει ο σύζυγός της. Χρόνια πολλά!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του για τα γενέθλια της Ρίτα Γουίλσον.