Οι τρυφερές ευχές του Τομ Χανκς στη Ρίτα Γουίλσον: «Αυτή η όμορφη γυναίκα γιορτάζει τα γενέθλιά της»
Τα 69α γενέθλιά της γιόρτασε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου η Ρίτα Γουίλσον, με τον Τομ Χανκς να της στέλνει δημόσια τις ευχές του μέσα από τα social media.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανάρτησε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο της συζύγου του από τις διακοπές τους στην Ελλάδα, στο οποίο εκείνη ποζάρει χαμογελαστή στη θάλασσα. Ο σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε την αγάπη του, αποκαλώντας τη «υπέροχη γυναίκα».
«Αυτή η όμορφη γυναίκα γιορτάζει τα γενέθλιά της σήμερα. Την λατρεύει ο σύζυγός της. Χρόνια πολλά!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του για τα γενέθλια της Ρίτα Γουίλσον.