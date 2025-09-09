Σκηνές ντροπής στο τραπέζι του Τραμπ: «Θα σε σπάσω στο ξύλο» φώναζε ο υπουργός Οικονομικών

Σε σκηνές που θα θύμιζαν… «ροντέο» παραλίγο να εξελιχθεί ένα ιδιωτικό δείπνο στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Politico, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στενοί σύμβουλοι του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, επρόκειτο να έχει εορταστικό χαρακτήρα, καθώς συνδύαζε το πολυαναμενόμενο εναρκτήριο δείπνο του «Executive Branch» — ενός αποκλειστικού συλλόγου του Τζόρτζταουν για επιχειρηματίες και πολιτικές προσωπικότητες προσκείμενες στον Τραμπ — με ένα πάρτι γενεθλίων για τον Chamath Palihapitiya, γνωστό podcaster και ένθερμο υποστηρικτή του κινήματος MAGA.

Ωστόσο, το κλίμα ξέφυγε από τον έλεγχο όταν σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico, ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ (Scott Bessent), ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πουλτ (Bill Pulte), με αποτέλεσμα η κατάσταση να κλιμακωθεί.

«Θα σε σπάσω στο ξύλο»

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για τον καβγά στάθηκε το γεγονός ότι ο Μπέσεντ είχε ακούσει από διάφορους κύκλους ότι ο Πουλτ τον είχε κακολογήσει στον ίδιο τον Τραμπ. Η φημολογούμενη αυτή «μαχαιριά στην πλάτη» φαίνεται πως εξόργισε τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος —σύμφωνα με μαρτυρίες— φέρεται να απείλησε ακόμη και να χειροδικήσει κατά του Πουλτ.

«Γιατί στο διάολο μιλάς στον πρόεδρο για μένα; Άντε γ...» είπε ο Μπέσεντ στον Πουλτ. «Θα σε βαρέσω στο πρόσωπο». Ο Πουλτ ξαφνιάστηκε και η τεταμένη συνάντηση ώθησε τον συνιδιοκτήτη και χρηματοδότη του κλαμπ, Omeed Malik, να παρέμβει, σύμφωνα με τα τρία άτομα. Αλλά ο Μπέσεντ δεν το δέχτηκε — προσπάθησε να τον διώξει, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Είτε εγώ είτε αυτός», είπε ο Μπέσεντ στον Malik. «Πες μου ποιος θα φύγει από εδώ». «Ή», πρόσθεσε, «μπορούμε να πάμε έξω». «Για να κάνουμε τι;», ρώτησε ο Πουλτ . «Για να μιλήσουμε;» «Όχι», απάντησε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. «Θα σε σπάσω στο ξύλο».