Η WSJ αποκαλύπτει εικόνα με την επιστολή γενεθλίων του Επστάιν και υπογραφή του Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν τη Δευτέρα (8/9) ένα screenshot από ένα έγγραφο που φαίνεται να είναι μια επιστολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβανόταν σε μια συλλογή σημειώσεων που στάλθηκαν στον διαβόητο Τζέφρι Έπσταϊν για τα 50ά του γενέθλια το 2003.

Το screenshot που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Δευτέρας φαίνεται να αποκαλύπτει το γράμμα ακριβώς όπως περιγράφεται σε μια έκθεση της The Wall Street Journal στα μέσα Ιουλίου, η οποία αποκάλυψε για πρώτη φορά την ύπαρξη του «άσεμνου» μηνύματος.



Η επιστολή περιέχει μια συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν μέσα σε ένα φαινομενικά χειρόγραφο περίγραμμα του κορμού μιας γυναίκας. Η υπογραφή του Τραμπ βρίσκεται ακριβώς κάτω από τους γοφούς του σώματος που υπάρχει στο σχέδιο.

Exclusive: Jeffrey Epstein’s estate has given Congress a copy of the 2003 birthday book, including the letter with Trump’s signature that he has said doesn’t exist https://t.co/IpuR0aJIHN — The Wall Street Journal (@WSJ) September 8, 2025

«ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ: Βρήκαμε το σημείωμα γενεθλίων του Τραμπ προς τον Τζέφρι Έπσταϊν, το οποίο ο Πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει», έγραψε ο λογαριασμός X της Δημοκρατικής μειοψηφίας της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής σε μια ανάρτηση που αποκάλυπτε την επιστολή.

Το CNBC ζήτησε σχόλιο από έναν εκπρόσωπο της νομικής ομάδας του Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του CNBC για σχόλιο. Ο Τραμπ αρνήθηκε οργισμένα ότι έγραψε αυτό το γράμμα τότε, ισχυριζόμενος: «Αυτά δεν είναι τα λόγια μου, δεν είναι ο τρόπος που μιλάω». Αμέσως κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της εφημερίδας και του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ.



Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής ερευνούν τα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν, τον πλούσιο και με πολλές διασυνδέσεις χρηματοδότη που αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες.