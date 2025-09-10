Φωτογραφία - μυστήριο δείχνει τον Επστάιν να «πουλά» στον Τραμπ γυναίκα για 22.500 δολάρια

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις μετά τη δημοσιοποίηση προσωπικών αντικείμενων του Τζέφρι Έπσταϊν, οι οποίες φαίνεται να επιβεβαιώνουν την πολύ ισχυρή σύνδεση που είχε με τον νυν Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα λεύκωμα για τα 50ά γενέθλια του Τζέφρι Έπσταϊν, που βγήκε στο φως τη Δευτέρα (8/9), περιείχε, μεταξύ άλλων, μια «παράξενη» φωτογραφία, μαζί με ένα σημείωμα που υποδηλώνει ότι ο Έπσταϊν «πούλησε» στον Τραμπ μια γυναίκα για 22.500 δολάρια.

NEW PAGE FROM EPSTEIN’S BIRTHDAY BOOK: Epstein and a longtime Mar-a-Lago member joking about selling a "fully depreciated" woman to Donald Trump for $22,500. pic.twitter.com/iEMNSRX7X8 — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η φωτογραφία δείχνει τον Έπσταϊν, μαζί με τον Τζόελ Πάσκοου, έναν μακροχρόνιο μέλος του θερέτρου Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ και μια τρίτη φιγούρα, προφανώς μια γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο στην εικόνα είναι κρυμμένο. Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε στα social media από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.

Η λεζάντα της φωτογραφίας φέρεται να είναι γραμμένη από τον Πάσκοου και αναφέρει: «Ο Τζέφρι δείχνει πρώιμα ταλέντα με χρήματα και γυναίκες! Πουλάει ‘πλήρως απαξιωμένο’ (εν. υλικό) στον Ντόναλντ Τραμπ για 22.500 δολάρια».

Συνεχίζοντας με κυνισμό, η λεζάντα προσθέτει ότι ο Έπσταϊν «έδειξε και πρώιμες δεξιότητες στις ανθρώπινες σχέσεις». «Παρ’ όλο που χειρίστηκα τη συμφωνία, δεν πήρα τίποτα από τα χρήματα για το κορίτσι!», φέρεται να λέει ο Πάσκοου.

Η επιταγή στην εικόνα φέρει την υπογραφή «DJ Trump», σε ένα στυλ που διαφέρει από τις περισσότερες υπογραφές του εκείνη την εποχή.

«Αηδιαστική φάρσα»

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η εικονιζόμενη ήταν μια γυναίκα με την οποία ο Έπσταϊν και ο Τραμπ «συναναστράφηκαν» τη δεκαετία του ’90. Ο δικηγόρος της συγκεκριμένης γυναίκας, δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι η ίδια διέκοψε τους δεσμούς με τον Έπσταϊν το 1997 και δεν είχε αναπτύξει ερωτική σχέση με κανέναν από τους δύο άνδρες, ότι δεν γνωρίζει τον Πάσκοου αλλά ούτε και την ύπαρξη αυτής της επιστολής, την οποία χαρακτηρίζει «αηδιαστική και βαθιά ανησυχητική φάρσα».

Ο Πάσκοου, ο οποίος εμφανίζεται σε αρχεία πτήσεων του Έπσταϊν, φέρεται να ήταν κάτοικος του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα -εκεί που βρίσκεται το Μαρ-α-Λάγκο- και διευθυντικός στέλεχος της Nassau Capital, μιας εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα και τίτλους από το 2006.

Σημειώνεται ότι οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ξεκίνησαν να δημοσιεύουν λεπτομέρειες από το λεγόμενο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, εν μέσω των σφοδρών επικρίσεων που δέχεται η κυβέρνηση Τραμπ για συγκάλυψη στα αρχεία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019.