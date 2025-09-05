Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να τελειώνει η απάτη με τον Έπσταϊν - Οι Δημοκρατικοί ήξεραν»

Ως απάτη των Δημοκρατικών χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την υπόθεση Έπσταϊν υπογραμμίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει», παρά την αυξανόμενη διακομματική πίεση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Τραμπ επέμεινε να χαρακτηρίζει την υπόθεση Έπσταϊν «απάτη», παρά τις αντιδράσεις από τα πολλά θύματα του καταδικασμένου κακοποιητή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι αναζωπυρώνουν μια «ετοιμοθάνατη» υπόθεση, προκειμένου – όπως είπε – να αποπροσανατολίσουν από τη «μεγάλη επιτυχία» του και τα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη σχετική ανάρτησή του κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι η επαναφορά της δίκης Έπσταϊν έγινε λόγω των χαμηλών ποσοστών που παίρνει το κόμμα τους στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, τους κατηγορεί ότι ήξεραν για τις πράξεις του, είχαν γίνει φίλοι μαζί του, είχαν ταξιδέψει το φημισμένο νησί του και είχαν πάρει από τα χρήματά του.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 33.000 σελίδες των αρχείων Έπσταϊν αναφορικά με τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το ανακατεμένο και πολύ αποτυχημένο Δημοκρατικό Κόμμα δεν έκανε τίποτα για τον Τζέφρι Έπσταϊν όσο ήταν ζωντανός, εκτός από το να γίνει φίλος μαζί του, να συναναστραφεί μαζί του, να ταξιδέψει στο νησί του και να πάρει τα χρήματά του!

Ήξεραν τα πάντα για τον Έπσταϊν, αλλά τώρα, χρόνια μετά τον θάνατό του, ξαφνικά, φαίνεται να δείχνουν τόση αγάπη και εγκάρδιο ενδιαφέρον για τα θύματά του. Το πιστεύει κανείς αυτό πραγματικά; Πού ήταν κατά τη διάρκεια των πολύ δημόσιων δικών του και για όλα αυτά τα χρόνια πριν από τον θάνατό του; Η απάντηση είναι, «πουθενά».

Η υπόθεση Έπσταϊν, που τώρα πεθαίνει (αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε χιλιάδες σελίδες εγγράφων σε πλήρη συμμόρφωση με μια πολύ περιεκτική και απαιτητική κλήτευση από το Κογκρέσο!), επανήλθε στη ζωή μόνο από τους Ριζοσπαστικούς Αριστερούς Δημοκρατικούς επειδή τα πάνε τόσο άσχημα, με τα χαμηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις στην ιστορία του Κόμματος (16%), ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι τα πάνε τόσο καλά, μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών αποδοχής που είχε ποτέ το Κόμμα!

Οι Δημοκρατικοί δεν νοιάζονται για τα θύματα, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν το έκαναν ποτέ πριν. Αυτή είναι απλώς μια ακόμη απάτη των Δημοκρατικών, όπως ακριβώς η Ρωσία, η Ρωσία, η Ρωσία και όλες οι άλλες, με σκοπό να αποσπάσει την προσοχή από τη μεγάλη επιτυχία ενός Ρεπουμπλικάνου Προέδρου και την αποτυχία-ρεκόρ της προηγούμενης κυβέρνησης και του Δημοκρατικού Κόμματος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε τη δουλειά του, έδωσε όλα όσα του ζητήθηκαν. Ήρθε η ώρα να τερματίσουμε την απάτη των Δημοκρατικών για τον Έπσταϊν και να δώσουμε στους Ρεπουμπλικάνους τα εύσημα για τη σπουδαία, ακόμη και θρυλική, δουλειά που κάνουν. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ!!!»