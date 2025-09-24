Ουάσιγκτον: Αποκαλύφθηκε άγαλμα του Τραμπ να κρατιέται χέρι - χέρι με τον Έπσταϊν

Ένα νέο άγαλμα έκανε την εμφάνισή του στην Ουάσιγκτον, το οποίο τραβά τα βλέμματα των τουριστών. Πρόκειται για ένα χάλκινο άγαλμα που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέφρι Επστάιν να χαμογελούν και να κρατιούνται από το χέρι, το οποίο εμφανίστηκε στο ανατολικό άκρο του National Mall.

«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του «στενότερου φίλου» του, Τζέφρι Έπσταϊν», αναγράφεται σε μια πλάκα στο κάτω μέρος της χάλκινης εγκατάστασης που έχει βαφτεί με σπρέι. Μια άδεια από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων θα επιτρέψει στο άγαλμα να παραμείνει στο National Mall μέχρι τις 8 μ.μ. της Κυριακής.

Άγνωστος ο κατασκευαστής

Ο κατασκευαστής του αγάλματος παραμένει άγνωστος, αλλά έχει καλλιτεχνικές και θεματικές ομοιότητες με πρόσφατα έργα τέχνης που κριτικάρουν τον πρόεδρο.

Προηγούμενα γλυπτά στο National Mall που αποτίουν έμμεσο φόρο τιμής στον Τραμπ περιλαμβάνουν ένα χάλκινο σωρό από περιττώματα τοποθετημένο πάνω σε ένα γραφείο του Κογκρέσου για να «τιμήσει» τους διαδηλωτές της 6ης Ιανουαρίου, και ένα άγαλμα με τίτλο «Dictator Approved» (Εγκρίθηκε από τον Δικτάτορα), που απεικονίζει έναν χρυσό αντίχειρα να συνθλίβει το στέμμα του Αγάλματος της Ελευθερίας και στη βάση του οποίου αναγράφονται εγκωμιαστικά σχόλια για τον Τραμπ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ζαΐχ Μπολσονάρο, τον Κιμ Γιονγκ-ουν και τον Βίκτορ Όρμπαν.

Πηγή: Reuters

Το γλυπτό που αναδεικνύει τη σχέση του Τραμπ με τον καταδικασμένο Επστάιν υπογραμμίζει αυτό που αποτελεί ένα ιδιαίτερα επίμονο αγκάθι για τον πρόεδρο και έχει προκαλέσει ρήξεις στην συνήθως ενωμένη βάση του Τραμπ.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσπαθήσει να καταστείλει το ενδιαφέρον για την παλιά φιλία των δύο, το θέμα συνεχίζει να ανακύπτει ξανά και ξανά.

Μια φερόμενη επιστολή του Τραμπ προς τον Επστάιν στο βιβλίο για τα 50ά γενέθλια του τελευταίου περιλάμβανε ένα σχέδιο του κορμού μιας γυμνής γυναίκας, στο οποίο αναφερόταν ότι οι δύο είχαν «ορισμένα κοινά στοιχεία» και ότι «τα αινίγματα δεν γερνούν ποτέ». Ο Τραμπ δεν είναι ο μόνος αξιοσημείωτος χαρακτήρας στο βιβλίο γενεθλίων και στα ημερολόγια πτήσεων του Επστάιν, καθώς υπάρχουν και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόβιτς.

Αποσπάσματα από την υποτιθέμενη επιστολή γενεθλίων είναι τυπωμένα κατά λέξη στις πλάκες του αγάλματος – μία κάτω από τα πόδια του Τραμπ, μία κάτω από τα πόδια του Επστάιν και μία τρίτη που τιμά τον «Μήνα της Φιλίας», με δύο απλωμένα χέρια που σχηματίζουν μια καρδιά.