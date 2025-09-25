Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν μαζικές απολύσεις εάν γίνει shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Σχέδιο μαζικών απολύσεων στον Δημόσιο τομέα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη 24/09.

Πρόκειται για μια δραστική αποχώρηση από την πρακτική των αδειών άνευ αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτή καταγράφηκε σε προηγούμενα shutdown λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση στοχεύει σε υπαλλήλους που εργάζονται για προγράμματα που δεν υποχρεούνται νομικά να συνεχιστούν.

Το εσωτερικό σημείωμα εστάλη από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB) προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ζητώντας τους να προσδιορίσουν προγράμματα, σχέδια δράσης και δραστηριότητες, όπου θα υπάρξει απώλεια των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων την 1η Οκτωβρίου, στην περίπτωση που το αμερικανικό Κογκρέσο δεν ψηφίσει νομοσχέδιο, ώστε οι υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να εξακολουθήσουν να λειτουργούν.

«Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους», ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Αυτή τη φορά, ο διευθυντής του OMB, Ρας Βόουτ, χρησιμοποιεί την απειλή μόνιμων περικοπών θέσεων εργασίας ως μοχλό πίεσης, ανεβάζοντας τον πήχη στην αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο σχετικά με τις κυβερνητικές δαπάνες.

Οι οργανισμοί κλήθηκαν να υποβάλουν τα προτεινόμενα σχέδια στην OMB και να εκδώσουν ειδοποιήσεις στους εργαζομένους.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με τον προϋπολογισμό, λίγες μόνο ημέρες πριν από το τέλος του οικονομικού έτους στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ένα προσωρινό μέτρο δαπανών για να τεθούν σε ισχύ οι ομοσπονδιακές δραστηριότητες έως τις 21 Νοεμβρίου, αλλά οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία αρνήθηκαν να το προωθήσουν, απαιτώντας από τους Ρεπουμπλικάνους να προσέλθουν στο τραπέζι για να διαπραγματευτούν ένα διακομματικό πακέτο που θα μπορούσε να περιλαμβάνει παράταση των επιδοτήσεων του Νόμου περί Προσιτής Φροντίδας Υγείας (Affordable Care Act).