Τελικά ποιος σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαινε ο Τραμπ - Έξαλλοι στον Λευκό Οίκο

Αναστάτωση και… αμηχανία προκάλεσε η άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όταν η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ξαφνικά την ώρα που ο ίδιος και η σύζυγός του ανέβαιναν προς την αίθουσα.

Το περιστατικό προκάλεσε πολλά σχόλια, με τον Τραμπ να αναφέρεται σε αυτό αστειευόμενος κατά την ομιλία του: «Δύο πράγματα αποκόμισα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα», είπε, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ωστόσο, δεν αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ. Με ανάρτησή της στο Twitter έκανε λόγο για ενδεχόμενη δολιοφθορά: «Αν κάποιος στα Ηνωμένα Έθνη σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως».

ΟΗΕ: Φταίει ο... εικονολήπτης

Την απάντηση έδωσε ο εκπρόσωπος του γ.γ. του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση. Όπως εξήγησε, ο μηχανισμός ασφαλείας ενεργοποιήθηκε όταν ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Αμερικανό πρόεδρο κινήθηκε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να τραβήξει καλύτερα πλάνα. «Πιθανότατα πάτησε άθελά του το σύστημα ασφαλείας, που έχει προβλεφθεί ακριβώς για να αποτρέπει εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Όσο για τα προβλήματα με τον τηλεϋποβολέα, ο Τραμπ σχολίασε σκωπτικά: «Όποιος τον χειρίζεται θα βρει τον μπελά του». Από πλευράς ΟΗΕ, πάντως, διευκρινίστηκε ότι ο χειρισμός του συγκεκριμένου εξοπλισμού βρισκόταν υπό την ευθύνη του Λευκού Οίκου.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Αναλένα Μπέρμποκ, έσπευσε να προσθέσει ότι «οι τηλεϋποβολείς του ΟΗΕ λειτουργούν άψογα», επιχειρώντας να κλείσει το ζήτημα.