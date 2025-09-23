Άβολο περιστατικό για Τραμπ και Μελάνια λίγο πριν την ομιλία στον ΟΗΕ - Δείτε το viral στιγμιότυπο

Λίγο πριν πάρει θέση στο βήμα του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια μάλλον απρόσμενη συνάντηση — όχι με κάποιον ηγέτη, αλλά με… μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του Μελάνια εμφανίστηκαν στον χώρο με το γνώριμο προεδρικό τους στιλ, έτοιμοι να ανέβουν τις σκάλες που οδηγούν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. Μόνο που το σχέδιο δεν πήγε και τόσο καλά. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που πατάνε στο πρώτο σκαλοπάτι… και μετά τίποτα. Η σκάλα σταματά.

Το προεδρικό ζευγάρι στέκεται για λίγα δευτερόλεπτα αμήχανο — η Μελάνια γυρνά να δει τι συμβαίνει, ενώ ο Τραμπ ρίχνει κλασικές κλεφτές ματιές τριγύρω, προσπαθώντας να καταλάβει τι πήγε στραβά. Ευτυχώς, η Πρώτη Κυρία πρόλαβε να σταματήσει εγκαίρως, πριν ο σύζυγός της πέσει πάνω της… κυριολεκτικά. Τελικά, αποφάσισαν να ανεβούν παραδοσιακά – σκαλί σκαλί, και το απρόοπτο έληξε με χαμόγελα.

Ο Τραμπ, πάντως, δεν άφησε το απρόοπτο ασχολίαστο: στην αρχή της ομιλίας του «πέταξε» μια χιουμοριστική ατάκα για το συμβάν, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

«Δεν με πειράζει να κάνω αυτή την ομιλία χωρίς τηλευποβολέα, γιατί ο τηλευποβολέας δεν λειτουργεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλευποβολέα θα έχει μεγάλο πρόβλημα». Τελικά, άρχισε να διαβάζει την ομιλία του με τον παραδοσιακό τρόπο. Από χαρτί.

Σε κάθε περίπτωση το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, έκανε τον γύρο των social media, με τα σχόλια να πέφτουν... «βροχή». Κάποιοι αστειεύτηκαν για την αμήχανη στιγμή, ενώ άλλοι άφησαν και πιο πονηρές υποψίες, γράφοντας ότι ίσως η «βλάβη» να μην ήταν και τόσο τυχαία τελικά...

Δείτε βίντεο: