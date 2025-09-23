Νέα Υόρκη: Η στιγμή που ο Μακρόν καλεί τον Τραμπ για να του πει ότι κόλλησε στην κίνηση εξαιτίας του

«Θύμα» της ατελείωτης κίνησης στους δρόμους του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη έπεσε και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος βρέθηκε σε μπλόκο της τροχαίας λίγη ώρα μετά την αποχώρησή του από την 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης στον ΟΗΕ.

Η σκηνή, που λίγο έλειψε να μετατραπεί σε διπλωματικό επεισόδιο, καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα όπου ο Γάλλος πρόεδρος βγαίνει απορημένος από το αυτοκίνητό του προσπαθώντας να καταλάβει τι έχει συμβεί.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο που τον μετέφερε ως τη γαλλική πρεσβεία ακινητοποιήθηκε διότι εκείνη την ώρα περνούσε η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ η οποία, όπως είναι λογικό, είχε προτεραιότητα.

«Λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε, όλα είναι μπλοκαρισμένα αυτή τη στιγμή» του αναφέρει ένας αξιωματικός της Τροχαίας.

Τότε, ο Μακρόν σηκώνει το τηλέφωνό του και καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο και αστειεύτηκε ότι έμεινε κολλημένος στην κίνηση εξαιτίας του. «Μαντέψτε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα είναι μπλοκαρισμένα εξαιτίας σου», ακούγεται να λέει ο Μακρόν.

New York police stopped French President Macron’s motorcade because the road was closed for Trump.



Macron got out, called Trump, and jokingly asked him to “clear the road.” pic.twitter.com/7ZtstXmtKj — Clash Report (@clashreport) September 23, 2025

Φυσικά, κόσμος που βρέθηκε στο σημείο έσπευσε να βγάλει φωτογραφίες με τον Γάλλο πρόεδρο ενώ ένας δεν δίστασε να τον φιλήσει στο μάγουλο.

Αφού η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ τελικά αποχώρησε, ο δρόμος άνοιξε μόνο για τους πεζούς, αναγκάζοντας τον Μακρόν να συνεχίσει τη διαδρομή του με... τα πόδια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας 23/09 στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Συνόδου μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά που το είχαν πράξει μέσα στο Σαββατοκύριακο.