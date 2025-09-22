«Ντόμινο» για Παλαιστίνη: Έξι ακόμα κράτη θα την αναγνωρίσουν άμεσα - Πώς θα απαντήσει ο Νετανιάχου

Αλυσιδωτές αντιδράσεις φαίνεται ότι προκαλεί σε παγκόσμιο διπλωματικό επίπεδο, η αναγνώριση ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης από τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.

Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από κορυφαίες δυνάμεις του πλανήτη -μεταξύ των οποίων και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ- θεωρείται ιστορικό ορόσημο για την παγκόσμια διπλωματία και σημαντικό εργαλείο προώθησης της πάγιας θέσης του ΟΗΕ για τη λύση δύο κρατών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτών του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.

Έξι ακόμα χώρες, η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, ο Άγιος Μαρίνος και η Ανδόρα, πρόκειται να αναγνωρίσουν ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης, τη Δευτέρα (22/9), πριν τις ομιλίες των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σημειώνεται ότι η εβδομάδα εργασιών του Γενικού Διαλόγου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ξεκινά από αύριο Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Διεξάγεται στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη και στη διάρκειά της, ηγέτες κρατών-μελών του ΟΗΕ από όλο τον κόσμο, απευθύνουν ομιλίες για ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, ενώ στο βήμα θα ανέβει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ / Reuters

Σύνοδος Κορυφής από Γαλλία και Σαουδική Αραβία για λύση δύο κρατών

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Times of Israel, στο πλαίσιο των εργασιών του ΟΗΕ, η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία αναμένεται να συγκαλέσουν ειδική σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα (22/9) στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας), προκειμένου να συγκεντρώσουν υποστήριξη για μια λύση δύο κρατών.

Ισραήλ και ΗΠΑ θα μποϊκοτάρουν τη σύνοδο κορυφής, δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση ως «τσίρκο».

«Δεν πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο. Πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα ανταμείβει την τρομοκρατία», δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη Πέμπτη.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιτίθεται σθεναρά στις αναγνωρίσεις, καθώς και την ιδέα της υπόστασης ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, δεσμευόμενος να απαντήσει κατά την επιστροφή του από τον ΟΗΕ.

Ισραήλ: Ετοιμάζει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης ως απάντηση

Ορισμένοι υπουργοί της κυβέρνησης πιέζουν για την προσάρτηση μέρους της Δυτικής Όχθης, ως απάντηση.

Η Σαουδική Αραβία φέρεται να προειδοποίησε ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα έχει «σημαντικές επιπτώσεις». Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία το Ισραήλ έχει σχέσεις, έχουν επίσης χαρακτηρίσει την προσάρτηση «κόκκινη γραμμή».

Ηλικωμένος Παλαιστίνιος ανεμίζει σημαία της Παλαιστίνης μπροστά σε πάνοπλους Ισραηλινούς στρατιώτες στη Δυτική Όχθη / EPA-ALAA BADARNEH

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις αναγνωρίσεις «θεατρικές», λέγοντας στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας: «Η εστίασή μας παραμένει στη σοβαρή διπλωματία, όχι στις θεατρικές χειρονομίες. Οι προτεραιότητές μας είναι σαφείς: η απελευθέρωση των ομήρων, η ασφάλεια του Ισραήλ, η ειρήνη και η ευημερία για ολόκληρη την περιοχή, κάτι που είναι δυνατό μόνο χωρίς τη Χαμάς».

Αντίποινα κατά της Γαλλίας εξετάζουν Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επίσης προειδοποιήσει για πιθανές συνέπειες για όσους λάβουν μέτρα κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας. Η Ιερουσαλήμ εξετάζει επίσης συγκεκριμένα διμερή μέτρα κατά του Παρισιού, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Οι δυτικές χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος έχουν επικαλεστεί μια αυξανόμενη αίσθηση επείγοντος να δράσουν τώρα, πριν η ιδέα μιας λύσης δύο κρατών εξαφανιστεί για πάντα.

Το Ισραήλ έχει καταδικάσει τις δηλώσεις αναγνώρισης ως «βραβείο για την τρομοκρατία» μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και με τη Χαμάς να εξακολουθεί να κρατά Ισραηλινούς ομήρους.

Φωτ.: Reuters

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε μέσα στον Σεπτέμβριο μια επτασέλιδη διακήρυξη που περιγράφει «απτά, χρονικά δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών, ενώ παράλληλα καταδικάζει τη Χαμάς και την καλεί να παραδοθεί και να αφοπλιστεί.

Τη διακήρυξη, ωστόσο, απέρριψαν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ορισμένες από τις χώρες που αναγνωρίζουν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος έχουν θέσει ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει συγκεκριμένους όρους, ενώ άλλες έχουν δηλώσει ότι η ομαλοποίηση των διπλωματικών δεσμών θα γίνει σταδιακά και θα εξαρτηθεί από το πώς η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Δυτική Όχθη, θα προχωρήσει στις υποσχέσεις της για μεταρρύθμιση.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην τήρηση των δεσμεύσεων του 89χρονου προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό, όπως περιγράφονται σε επιστολή προς τον Μακρόν νωρίτερα φέτος.

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να εκδώσουν βίζες στους Παλαιστίνιους για να παραστούν στον ΟΗΕ

Ο Αμπάς και δεκάδες Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δεν θα παραστούν αυτοπροσώπως στις εργασίες του ΟΗΕ, στις οποίες η Παλαιστινιακή Αρχή συμμετέχει ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι ΗΠΑ, ένας ισχυρός σύμμαχος του Ισραήλ, αρνήθηκαν να τους εκδώσουν βίζες και ο Αμπάς αναμένεται να εμφανιστεί μέσω βιντεοκλήσης.

«Ο κόσμος διεκδικεί δυναμικά ένα παλαιστινιακό κράτος και πρέπει να το υλοποιήσουμε. Τώρα πρέπει να δείξουν ποια είναι αυτά τα μέτρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, την Κυριακή (21/9), ο υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν.