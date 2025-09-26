Viral η πτήση του Νετανιάχου: Έκανε «ελιγμούς» στην πτήση προς ΗΠΑ για να αποφύγει τη σύλληψη

Την παράκαμψη ευρωπαϊκών FIR επιχείρησε να κάνει το πρωθυπουργικό αεροσκάφος του Ισραήλ που μετέφερε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Ο πιλότος του αεροσκάφους προσπάθησε να πετάξει μόνο πάνω από διεθνή ύδατα αποφεύγοντας τους περισσότερους ευρωπαϊκούς εναέριους χώρους ώστε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να μην κινδυνεύσει να συλληφθεί καθώς σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

✈️ The detour came amid fears of arrest over an International Criminal Court warrant for war crimes in Gaza https://t.co/IHYOZzQYGG pic.twitter.com/isWpj1Yd1j — Anadolu English (@anadoluagency) September 25, 2025

Σύμφωνα με τον Amichai Stein, διπλωματικό ανταποκριτή του καναλιού i24 News, το αεροπλάνο του Νετανιάχου απέφυγε μεταξύ άλλων και τον γαλλικό εναέριο χώρο, παρατείνοντας το ταξίδι προς τις ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός ανταποκριτής σημείωσε δε ότι το αεροπλάνο δεν πέρασε πάνω από καμία ευρωπαϊκή χώρα, εκτός από την Ελλάδα και την Ιταλία. Μάλιστα παρέθεσε και έναν χάρτη που έδειχνε την ακριβή πορεία την οποία ακολούθησε στην πορεία του προς τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Νοέμβριο του 2024, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ με την κατηγορία εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.



Παράλληλα, ο Νετανιάχου καταφέρθηκε ενάντια σε όλα τα κράτη που τις προηγούμενες ημέρες αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος. Συνολικά μέχρι στιγμής 159 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.