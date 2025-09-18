WSJ: «Προδομένος» από τον Νετανιάχου νιώθει ο Τραμπ - Γιατί δεν τον αποδοκιμάζει δημόσια

Ρήγμα φαίνεται πως έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την ισραηλινή επίθεση εναντίον διαπραγματευτών της Χαμάς στο Κατάρ, κάτι που όμως δεν εκφράζεται δημόσια με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να προτιμά μια διακριτική στάση.

Όπως μάλιστα σημειώνει σε άρθρο της η Wall Street Journal, ο Τράμπ φέρεται να έχει εκφράσει στους συνεργάτες τους την ενόχλησή του για την προτίμηση του Νετανιάχου να χρησιμοποιεί στρατιωτική δύναμη αντί να επιδιώκει εκεχειρίες μέσω διαπραγματεύσεων.

Γιατί δεν εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του ο Τραμπ

Σύμφωνα με πηγές της WSJ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Νετανιάχου «τον πρόδωσε» πολιτικά ενώ σε συνάντηση, με αξιωματούχους της κυβέρνησής του, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών, Ρούμπιο, φέρεται να είπε «με γ@μ…» για τον Νετανιάχου.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ φαίνεται πως δεν εκφράζει δημόσια την δυσαρέσκεια που του έχει προκαλέσει ο Νετανιάχου, ούτε έχει χρησιμοποιήσει την επιρροή των ΗΠΑ για να περιορίσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Παρασκηνιακά, όμως, ο Τραμπ έχει μιλήσει για τον Νετανιάχου με πολύ σκληρή γλώσσα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο Νετανιάχου εξακολουθεί να έχει ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων στις ΗΠΑ, μεταξύ των βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης που είναι ευθυγραμμισμένα με τον Τραμπ. Η υπερβολικά έντονη κριτική από την πλευρά του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσε να αναστατώσει την βάση του Τραμπ.

Ο Τραμπ φαίνεται πως προτιμά μια διπλωματική λύση, ενώ ο Νετανιάχου επιμένει στην στρατιωτική αντιμετώπιση της Χαμάς.