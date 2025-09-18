Νέα γκάφα Τραμπ: Μπέρδεψε την Αρμενία με την... Αλβανία και δεν μπορούσε να προφέρει το Αζερμπαϊτζάν

Διπλή γκάφα έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 18/09 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της διήμερης επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ προσπάθησε να τονίσει τον ρόλο του στην επίλυση αρκετών παγκόσμιων συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.

Αρχικά δυσκολεύτηκε να προφέρει το όνομα της χώρας του Καυκάσου, κάτι που δεν είναι πρωτοφανές. Ωστόσο, στη συνέχεια της ομιλίας του μπέρδεψε το αντιμαχόμενο κράτος, που ήταν η Αρμενία, με την... Αλβανία!

«Το θέμα είναι ότι λύσαμε το ζήτημα του Άμπερ Μπαϊτζάν με την Αλβανία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πολεμούσαν για χρόνια και δεν θα είχε επιλυθεί. Αν θυμάστε, ο [Αρμένιος] πρωθυπουργός, ο [Αζέρος] πρόεδρος ήρθαν στο γραφείο μου και άρχισαν να συνομιλούν από τις δυο άκρες στο Οβάλ Γραφείο. Τόσο μακριά ο ένας από τον άλλο».

Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο Ιούλιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία, τερματίζοντας την εμπόλεμη κατάσταση ανάμεσα σε δύο έθνη που βρίσκονται σε κατάσταση έντασης από τη δεκαετία του 1980.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο, όταν οι δύο κυβερνήσεις δήλωσαν ότι ήταν έτοιμες να τερματίσουν την σχεδόν σαραντάχρονη σύγκρουση. Ωστόσο, μόνο όταν η κυβέρνηση Τραμπ φιλοξένησε τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο στις 8 Αυγούστου συμφώνησαν σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μια κοινή διακήρυξη ειρήνης, ένα κοινό αίτημα για τη διάλυση της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ και μια διάταξη που παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης μιας διαδρομής διέλευσης από τον θύλακα Ναχιτσεβάν μέσω της νότιας Αρμενίας προς το Αζερμπαϊτζάν, γνωστή ως «Δρόμος Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία», σύμφωνα με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.