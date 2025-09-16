Έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Τραμπ - Τι σηματοδοτεί η «ιστορική» δεύτερη επίσκεψη

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε το βράδυ της Τρίτης 16/09 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόμενος από τη σύζυγό Μελάνια στη δεύτερη «ιστορική» (όπως έχει χαρακτηριστεί) επίσκεψη.

To Air Force One προσγειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο του Stansted όπου ο Αμερικανός πρέσβης στο Λονδίνο, Γουόρεν Στίβενς, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπο του βασιλιά Καρόλου, Υποκόμη Χουντ υποδέχτηκε το προεδρικό ζεύγος.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την επίσημη επίσκεψη / Reuters

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ προσκλήθηκαν από τον Βρετανό μονάρχη. Το βράδυ της Τρίτης θα διανυκτερεύσουν στην πρεσβευτική κατοικία του Αμερικανού πρέσβη ενώ όπως ορίζει το πρωτόκολλο για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, μόλις τους υποδεχτεί το βασιλικό ζεύγος την Τετάρτη θα φιλοξενηθούν στα Ανάκτορα.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που ηγέτης χώρας έχει λάβει δύο φορές επίσημη πρόσκληση από τον μονάρχη, κάτι που και ο Ντόναλντ Ντραμπ έχει χαρακτηρίσει «τεράστια τιμή». Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφτεί το Ηνωμένο Βασίλειο και το 2019, κατά την πρώτη του θητεία, τότε προσκεκλημένος της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Η μεγαλύτερη στρατιωτική τελετή στην ιστορία»

Η επίσημη τελετή υποδοχής τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης 17/09, στο κάστρο του Ουίνδσορ. Εκεί θα τους περιμένουν ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα, καθώς και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Η τελετή μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επιθεωρήσει την τιμητική φρουρά.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας «η κλίμακα και το θέαμα της στρατιωτικής τελετής είναι πρωτοφανής. Είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική τελετή υποδοχής για κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει καταγραφεί ποτέ».

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, για πρώτη φορά τα αεροσκάφη F-35 θα πετάξουν στον λονδρέζικο ουρανό ως «επίδειξη της δύναμης της σχέσης άμυνας και ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ» ενώ 120 άλογα και 1300 μέλη του βρετανικού στρατού θα παρελάσουν προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Το Ουίνδσορ θα διαθέτει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τη «μεγαλύτερη φρουρά που υπήρξε ποτέ». Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι «μια αμερικανική στρατιωτική μπάντα θα συμμετάσχει στην Αλλαγή Φρουράς στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ» για πρώτη φορά στην ιστορία.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το προεδρικό ζεύγος θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου του Ουίνδσορ. Το βράδυ, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους, όπου με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες που θα ακουστούν.

Στο μεταξύ, η Μελάνια Τραμπ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστό πρόγραμμα με τη Βασίλισσα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται επίσκεψη στη βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ.

Οι κρίσιμες συναντήσεις με τον Στάρμερ

Την Πέμπτη 18/09, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στην εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον οποίο θα έχουν διμερείς συνομιλίες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην ατζέντα των δυο ηγετών περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν και τα δύο κράτη, όπως το εμπόριο, η άμυνα και η ασφάλεια, αλλά και διεθνή ζητήματα, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, αναμένεται να υπογράψουν μια συμφωνία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία από την μια αναμένεται να δημιουργήσει ενεργειακή ασφάλεια και από την άλλη χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, η επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική καθώς το βλέμμα είναι στραμμένο τόσο στο ρωσοουκρανικό ζήτημα όπως επίσης στην πολιτική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η Γαλλία τους τελευταίους μήνες.

Στο περιθώριο των συνομιλιών οι δύο ηγέτες θα δουν αρχεία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ενώ αργότερα θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματική εκδήλωση με τον Υπουργό Οικονομικών, πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.