Ο Τραμπ σπάει το πρωτόκολλο μπροστά στους Ουίλιαμ και Κάρολο - Η κίνηση που προκάλεσε συζητήσεις

Στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια.

Ο Τραμπ κατέφθασε με το προεδρικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Stansted το βράδυ της της Τρίτης 16/09 καθώς προσκλήθηκε για δεύτερη φορά από τον βασιλιά Κάρολο. Λίγο πριν αποχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως νιώθει ιδιαίτερη τιμή ενώ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Βρετανό μονάρχη φίλο του.

Το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησαν οι επίσημες εκδηλώσεις υποδοχής του προεδρικού ζεύγους. Στον προαύλιο χώρο του Κάστρου Ουίνδσορ προσγειώθηκε το ελικόπτερο Marine One όπου ο πρίγκιπας πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του πριγκίπισσα Κέιτ περίμεναν τους υψηλούς προσκεκλημένους τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε ξανά το πρωτόκολλο

Λίγο μετά την αποβίβασή του από το ελικόπτερο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε, ξανά, να σπάσει το βασιλικό πρωτόκολλο. Συγκεκριμένα, αντικρίζοντας τον Ουίλιαμ ο οποίος έτεινε το χέρι του προς το μέρος του Αμερικανού προέδρου ο ίδιος απάντησε με την ίδια κίνηση. Όμως το πήγε λίγο παραπέρα.

Με τη χειραψία να είναι ιδιαίτερα θερμή, ο Τραμπ χτύπησε τον διάδοχο του θρόνου στο μπράτσο προκαλώντας αμηχανία στον Ουίλιαμ.

Όπως σημειώνουν και βασιλικοί αναλυτές, ο Τραμπ δεν είναι ο μόνος Αμερικανός πρόεδρος που έχει σπάσει το πρωτόκολλο αφού και οι προκάτοχοί του έχουν αδιαφορήσει με τους αυστηρούς όρους που προστάζουν τα Ανάκτορα.

Αργοπορημένος στο ραντεβού του

Στη συνέχεια, προχώρησαν προς το εσωτερικό του Κάστρου όπου τους ανέμενε το βασιλικό ζευγάρι, Κάρολος και Καμίλα. Ωστόσο έστησε τον μονάρχη 21 ολόκληρα λεπτά.

Η επίσημη τελετή υποδοχής τους περιλάμβανε κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ επιθεώρησε την τιμητική φρουρά.

Η κλίμακα και το θέαμα της στρατιωτικής τελετής που πραγματοποιήθηκε για τον Τραμπ είναι πρωτοφανής και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τελετή υποδοχής για κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο στην ιστορία.