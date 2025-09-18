Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ όταν είδε την πριγκίπισσα Κέιτ - «Είσαι καλά;» τη ρώτησε ο Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον ανέλαβαν να υποδεχθούν επισήμως το προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κάστρο του Ουίνδσορ το πρωί της Τετάρτης 17/09.

Η απαστράπτουσα, όπως πάντα Κέιτ, ήταν ντυμένη στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας ως φόρο τιμής στους υψηλούς προσκεκλημένους των Ανακτόρων. Ωστόσο, έδειχνε να δυσφορεί όσο πλησίαζε στο σημείο όπου θα προσγειωνόταν το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια.

Η ειδική στην ανάγνωση χειλιών Νίκολα Τζ. Χίκλινγκ εξήγησε στην Daily Express τι ακριβώς συνέβη και γιατί ο σύζυγός της, πρίγκιπας Ουίλιαμ, ανησύχησε προς στιγμήν.

«Όσο το πριγκιπικό ζεύγος περπατούσε στο γρασίδι, η Κέιτ έδειχνε να δυσκολεύεται» εξηγεί αρχικά η Χίκλινγκ. «Ο Ουίλιαμ γυρίζει προς το μέρος της και τη ρωτάει "είσαι καλά;" με την ίδια να του απαντάει "Ναι. Απλά τα τακούνια μου βυθίζονται"».

Τότε ο Ουίλιαμ κοίταξε σκεπτικά προς τα κάτω, με την ανησυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, και ρώτησε: «Είσαι καλά όμως;».



«Είσαι πραγματικά πανέμορφη»

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου μόλις αντίκρισε την Κέιτ αφού κατέβηκε από το ελικόπτερο.

Ενώ χαιρέτησε με ιδιαίτερα εγκάρδιο τρόπο τον Ουίλιαμ, σπάζοντας το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο, σύμφωνα πάντα με τη Νίκολα Χίκλινγκ, ο Τραμπ του είπε «Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις;».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ έστρεψε το βλέμμα του προς τη μέλλουσα βασίλισσα της Αγγλίας και της έσφιξε το χέρι. «Γεια σου. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Είσαι πανέμορφη, πραγματικά πανέμορφη» σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος με την Κέιτ να τον ευχαριστεί και να του χαμογελάει.

Trump tells Kate 'you're beautiful' after landing at Windsor estate. pic.twitter.com/Sem6J17pLc — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2025

Στη συνέχεια, ο Τραμπ συνέχισε να συνομιλεί με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που σας βλέπουμε. Έχει περάσει καιρός από τότε που μιλήσαμε».

Τότε, σύμφωνα με τη Χίκλινγκ, ο Ουίλιαμ γυρίζει στην Κέιτ και λέει αστειευόμενος «Του έχουν λείψει οι προσωπικές μας συζητήσεις» με τον Τραμπ να του απαντά «έχουμε πολλά να πούμε και έχουν γίνει πολλές αλλαγές».

