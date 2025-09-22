Η Σάρα Φέργκιουσον αποκλείστηκε από φιλανθρωπικές οργανώσεις λόγω Έπσταϊν

Η Σάρα Φέργκιουσον, η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, αποκλείστηκε τη Δευτέρα (22/9) από αρκετές φιλανθρωπικές οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόταν, μετά τη δημοσίευση ενός email που στάλθηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, στο οποίο χαρακτήριζε «εξαίρετο φίλο» τον Αμερικανό σεξουαλικό παραβάτη.



Ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄, έχει ήδη πέσει σε δυσμένεια λόγω των στενών σχέσεών του με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα. Ο πρίγκιπας κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από μια Αμερικανίδα όταν ήταν 17 ετών, την οποία «είχε δανείσει» ο Έπσταϊν, όπως δήλωσε η ίδια.



Ο 65χρονος πρίγκιπας Άντριου δεν έχει αναλάβει κανένα δημόσιο ρόλο από τον Νοέμβριο του 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς τίτλους, τα βασιλικά προνόμια και τις χορηγίες το 2022.



Η «Φέργκι», η δούκισσα του Γιορκ, έχει επίσης εμπλακεί στην υπόθεση Έπσταϊν. Τον Μάρτιο του 2011, είχε ζητήσει συγγνώμη που δέχτηκε 15.000 λίρες (17.210 ευρώ) από τον χρηματοδότη. Είχε δηλώσει σε συνέντευξη ότι ήταν «μια πολύ λανθασμένη κρίση».