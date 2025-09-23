Βασιλική κόντρα ανάμεσα σε Κάρολο και Ουίλιαμ με φόντο τον Έπσταϊν - Γιατί διστάζει ο βασιλιάς

Τριγμούς έχει φέρει στα Ανάκτορα η αποκάλυψη ότι η Σάρα Φέργκιουσον, τέως σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, αποκάλεσε τον Τζέφρι Έπσταιν «στενό της φίλο» σε email που είχε αποστείλει το 2011 και είδε το φως της δημοσιότητας πρόσφατα.

Αυτή η τροπή έφερε οριακά στα μαχαίρια τον βασιλιά Κάρολο και τον γιο του πρίγκιπα Ουίλιαμ καθώς ο δεύτερος πιέζει τον πατέρα του να διώξει από τις βασιλικές κατοικίες άμεσα το τέως ζευγάρι. Υπενθυμίζεται ότι ο μικρότερος αδελφός του Βρετανού μονάρχη έχει κατηγορηθεί ότι εμπλέκεται σε υπόθεση βιασμού μιας ανήλικης κοπέλας.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ο βασιλιάς Κάρολος δεν μοιάζει διατεθειμένος να αποκηρύξει τη Δούκισσα της Υόρκης και τον αδελφό του, επειδή όπως υποστηρίζει αμφότεροι είναι πιστοί σε αυτόν και στο Στέμμα.

Ωστόσο, ο Ουίλιαμ που θεωρείται πιο σκληροπυρηνικός πιστεύει ότι οι θείοι του είναι «ζεύγος τυχοδιωκτών» και ότι τους έχουν συγχωρεθεί αρκετά παραπτώματα στο παρελθόν. «Το πρόσωπό του καθώς στεκόταν δίπλα στον Άντριου στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ τα έλεγε όλα», τόνισε η πηγή.

«Ο Γουίλιαμ πιστεύει ακόμη πιο έντονα από τον Βασιλιά ότι ο Άντριου και η Φέργκι αποτελούν ντροπή και θα παροτρύνει τον πατέρα του να δράσει», προσέθεσε.

Μέχρι στιγμής, επτά φιλανθρωπικά ιδρύματα διέκοψαν δημόσια τις συνεργασίες τους με τη Δούκισσα της Υόρκης σε λιγότερο από 24 ώρες.

Τι αποφάσεις αναμένεται να λάβει ο Κάρολος

Από την πλευρά του, ο Κάρολος πιθανότατα θα απαγορεύσει στο διαζευγμένο ζευγάρι να εμφανίζεται δημόσια με τη βασιλική οικογένεια σε εκδηλώσεις όπως τα Χριστούγεννα. Μπορεί επίσης να τους εκδιώξει τελικά από το Royal Lodge, την έπαυλή τους στο Ουίνδσορ. Ο Άντριου φέρεται να αρνήθηκε να μετακομίσει στο πολύ μικρότερο Frogmore Cottage το οποίο ήταν παλαιότερα η κατοικία του πρίγκιπα Χάρι.

«Η διαφορά μεταξύ των Γιορκ και των Σάσεξ είναι ότι ο Άντριου και η Φέργκι δεν έχουν ποτέ επικρίνει δημόσια τη μοναρχία ή τον Βασιλιά. Οι φίλοι του Άντριου λένε ότι ακόμη και κατ' ιδίαν δεν τον έχουν ακούσει ποτέ να λέει κακή κουβέντα για τον αδελφό του», ανέφερε η βασιλική πηγή της Mail.

«Ο Βασιλιάς δεν θέλει να διακόψει τους δεσμούς με τον αδελφό του, την πρώην κουνιάδα του και εκείνη την πλευρά της οικογένειας. Η βασίλισσα Ελισάβετ, γνωρίζοντας ότι η Φέργκι ήταν η μητέρα των εγγονών της, πάντα είχε αυτή την άποψη, ακόμα κι αν ο πρίγκιπας Φίλιππος δεν άντεχε να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με εκείνη».

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να αποκαλυφθούν ακόμη για τον Έπσταϊν και τον Άντριου. Ίσως η βασιλική οικογένεια θα έπρεπε να σκεφτεί να τα προλάβει όλα αποκαλύπτοντας τα πάντα;», αναρωτήθηκε η πηγή.

«Η Δούκισσα της Υόρκης μπορεί να είναι εξαιρετικά γοητευτική. Είμαι λοιπόν σίγουρη ότι θα κάνει οπισθοχώρηση. Αλλά αυτό το τελευταίο σκάνδαλο απειλεί την ικανότητά της να κερδίζει χρήματα, καθώς και τις χορηγίες της σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ποιος μπορεί να πει τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην ικανότητα των Γιορκ να αντέξουν οικονομικά το κόστος διαμονής στο Royal Lodge;»