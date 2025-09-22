Το «τελεσίγραφο» του Βασιλιά Καρόλου στον Χάρι - «Δεν μπορεί να υπάρχει εντός και εκτός»

Τα τελευταία χρόνια, η απόσταση του πρίγκιπα Χάρι από τα βασιλικά του καθήκοντα και η μετεγκατάστασή του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο εντός της βασιλικής οικογένειας όσο και στη βρετανική κοινή γνώμη. Οι δημόσιες δηλώσεις, οι αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και οι συνεχείς εντάσεις έχουν καταστήσει τη σχέση του με το Παλάτι τεταμένη και αβέβαιη, ενώ η συζήτηση γύρω από τον ρόλο του στο μέλλον παραμένει ανοιχτή.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη –και κατά πολλούς ιστορική– επανένωση πατέρα και γιου στο Clarence House στις 10 Σεπτεμβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με πηγές κοντά στο Παλάτι, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να έθεσε σαφείς όρους στον πρίγκιπα Χάρι, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι δυνατόν να διατηρεί «διττό ρόλο».

«Δεν μπορεί να υπάρχει εντός και εκτός»

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Times, έγινε σαφές στον μικρότερο γιο του βασιλιά ότι δεν μπορεί να έχει έναν ρόλο «εντός και εκτός» της βασιλικής οικογένειας, μετά την αποχώρησή του από τα καθήκοντα του μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ το 2020.

Η συνάντηση φαίνεται να άνοιξε το ενδεχόμενο αλλαγής του ρόλου του Χάρι, ωστόσο πηγές από το Παλάτι ανέφεραν στην εφημερίδα ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο για επίσημη επιστροφή του. Όπως δήλωσε μια πηγή, «ο βασιλιάς υπερασπίζεται ξεκάθαρα την απόφαση της αείμνηστης μητέρας του ότι δεν μπορεί να υπάρχει εντός και εκτός δημόσιος ρόλος για τα μέλη της οικογένειας».

Η συνάντηση έρχεται μετά από δημοσίευμα της Mail on Sunday που ανέφερε ότι διεξάγονται «υψηλού επιπέδου συζητήσεις» για την επανασύνδεση Κάρολου και Χάρι «με δημόσια επίδειξη ενότητας».

Ωστόσο, φαίνεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί πραγματικά την επανένταξη του δούκα στη βασιλική οικογένεια. Εκπρόσωπος του Χάρι δήλωσε: «Ο δούκας έχει ξεκαθαρίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι ο πατέρας του. Πέρα από αυτό, και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά την οικογένειά του, δεν θα σχολιάσουμε».

«Ναι θα επιστρέψουν στην Αγγλία»

Πηγές στα Ανάκτορα ανέφεραν στους Sunday Times ότι ο Χάρι «δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα να φέρει την οικογένειά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλει να να δείξει στα παιδιά του πού μεγάλωσε. Θέλει να γνωρίσουν την οικογένειά τους στην Αγγλία».

Από το 2020, ο Χάρι και η Μέγκαν ζουν μόνιμα στην Καλιφόρνια έχοντας κόψει τους δεσμούς με τα Ανάκτορα μετά το περίφημο «Megxit».

Ο Χάρι είχε επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια αστραπιαία επίσκεψη όταν ο πατέρας του διαγνώσθηκε με μια μορφή καρκίνου. Τότε η συνάντησή τους είχε προκαλέσει εντύπωση αφού είχε διαρκέσει μόλις 15 λεπτά.