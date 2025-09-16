Η απόφαση που έλαβε ο πρίγκιπας Χάρι για τα παιδιά του - «Ναι θα επιστρέψουν στην Αγγλία»

Πριν από λίγους μήνες, ο πρίγκιπας Χάρι ήταν ανένδοτος. «Η ασφάλεια της οικογένειάς μου κινδυνεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο» έλεγε χαρακτηριστικά σε αποκλειστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Μάιο στο βρετανικό δίκτυο BBC μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου να του αφαιρεθεί οριστικά η αστυνομική προστασία.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, και φαίνεται πως ενδέχεται να συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα για τα δυο ανήλικα παιδιά του.

Αυτό προκύπτει από την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην Guardian αφού αποκάλυψε ότι η επιστροφή του Άρτσι και της Λίλιμπετ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε. «Θα το έκανα. Αυτή η εβδομάδα σίγουρα έφερε αυτό το θέμα πιο κοντά».

Η «ιστορική» συνάντηση που έλιωσε τον πάγο

Η συνάντηση με τον πατέρα του την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε «ιστορική» αφού οι δυο τους είχαν να βρεθούν εδώ και 19 μήνες από τότε που αποφάσισε να αποχωρήσει από τα επίσημα βασιλικά του καθήκοντα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους βασιλικούς συντάκτες, διήρκησε σχεδόν μια ώρα ενώ οι δυο τους απήλαυσαν «ένα φλιτζάνι τσάι».

Πηγές στα Ανάκτορα ανέφεραν στους Sunday Times ότι ο Χάρι «δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα να φέρει την οικογένειά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλει να να δείξει στα παιδιά του πού μεγάλωσε. Θέλει να γνωρίσουν την οικογένειά τους στην Αγγλία».

Από το 2020, ο Χάρι και η Μέγκαν ζουν μόνιμα στην Καλιφόρνια έχοντας κόψει τους δεσμούς με τα Ανάκτορα μετά το περίφημο «Megxit».

Ο Χάρι είχε επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια αστραπιαία επίσκεψη όταν ο πατέρας του διαγνώσθηκε με μια μορφή καρκίνου. Τότε η συνάντησή τους είχε προκαλέσει εντύπωση αφού είχε διαρκέσει μόλις 15 λεπτά.