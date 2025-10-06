Η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στην Ευρώπη - Οι υψηλές συναντήσεις και το αμήχανο φιλί

Έκπληξη προκάλεσε στους παρευρισκόμενους η εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ στην επίδειξη του οίκου Balenciaga στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας που λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες στο Παρίσι.

Η ίδια εθεάθη στο ξενοδοχείο της στη γαλλική πρωτεύουσα το Σάββατο 04/10 ενώ δεν παρέλειψε να ανεβάσει στιγμιότυπα από την προετοιμασία της πριν το λαμπερό γεγονός. Σημειώνεται πως η ίδια δεν έχει βρεθεί ξανά σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ τουλάχιστον 3 χρόνια, από τότε που παρευρέθηκε στους Αγώνες Invictus του 2023, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Για την επίδειξη μόδας επέλεξε να φορέσει μια κομψή λευκή oversized κάπα πάνω από ένα λευκό πουκάμισο με κουμπιά και ασορτί παντελόνι. Το συνδύασε με μαύρες γόβες με μυτερή μύτη και απλά αξεσουάρ, αποδίδοντας μια αίσθηση αβίαστης κομψότητας, που ολοκληρώθηκε με έναν κομψό, πιασμένο κότσο.

Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε εμφάνιση έκπληξη στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι / Imago

Όπως είναι λογικό, μόλις έγινε γνωστό ότι η Δούκισσα του Σάσσεξ βρίσκεται στο Παρίσι πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το γνωστό ξενοδοχείο για να τη δει.

Το περίεργο φιλί με τον Piccioli

Καθώς ολοκληρώθηκε η επίδειξη, η Μέγκαν Μαρκλ έσπευσε να συγχαρεί τον PierPaolo Piccioli, καλλιτεχνικό διευθυντή της Balenciaga για τη νέα του κολεξιόν.

Η 44χρονη Μέγκαν πήγε να τον φιλήσει στο μάγουλο όμως εκείνος γύρισε απότομα με αποτέλεσμα τα χείλη της να καταλήξουν να φιλούν τα γυαλιά του. Παρά την αμηχανία, όπως σημειώνουν δημοσιεύματα, οι δυο τους το διασκέδασαν ιδιαίτερα.

Εκείνος της άρπαξε το χέρι και στη συνέχεια την τράβηξε προς το μέρος του για να βγουν μαζί φωτογραφία. Η Δούκισσα ευχαρίστησε στη συνέχεια τον σχεδιαστή με μια σύντομη αγκαλιά.

Ένας εκπρόσωπος της Μέγκαν δήλωσε ότι «θαυμάζει εδώ και καιρό» την «δεξιοτεχνία και τη μοντέρνα κομψότητα» του Piccioli.

Επίσης, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι εθεάθη να αγκαλιάζει την τέως διευθύντρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, και να δέχεται ένα φιλί από τον Αυστραλό σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν.