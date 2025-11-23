Μέγκαν Μαρκλ: Φιλάκια με τον άντρα της στο εορταστικό του Netflix - Η επανεμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι

Κάν’ το όπως η Κέιτ! Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος για το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του “With Love, Meghan” που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Netflix, αφού μας θυμίζει τα βίντεο που ανεβάζει η Κέιτ Μίντλετον από τη σειρά της για τη “Μητέρα Φύση”.

Εντάξει, δεν θα τσακωθούμε εδώ για τις… βασιλικές συνυφάδες, αλλά θα αγκαλιάσουμε κι εμείς το πνεύμα των Χριστουγέννων και θα ταξιδέψουμε σε έναν ριάλιτι κόσμο που μας έρχεται κατευθείαν από τις ΗΠΑ.

φωτογραφία YouTube Netflix

Κάνει comeback

Στο promo του “With Love, Meghan: Holiday Celebration” η Μέγκαν Μαρκλ φοράει τα γιορτινά της, έχει φουλ καλή διάθεση και χαμόγελο, δίνει ένα πεταχτό φιλί στον πρίγκιπα της καρδιάς (και των ονείρων) της και μας καλεί σε ένα πρόγραμμα που μοιάζει λες και βγήκε από διαφήμιση πολυκαταστήματος.

Θα σταθούμε σε αυτό το φιλί γιατί δίνει ξεκάθαρα το πώς θα κινηθεί αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχνάτε πως ο Χάρι είχε εμφανιστεί για λίγο στην 1η σεζόν της σειράς και το χριστουγεννιάτικο comeback του στη 2η σεζόν είναι αξιοσημείωτο γιατί -αν μη τι άλλο- δείχνει τη στήριξή του στη γυναίκα του και στα τηλεοπτικά της project.

Για τους Christmas freaks

«Λατρεύω την εορταστική περίοδο. Έχει να κάνει με το να βρίσκεις χρόνο να συνδεθείς με τους ανθρώπους που αγαπάς, να αγκαλιάσεις τις παραδόσεις και να δημιουργείς νέες. Όταν είσαι οικοδέσποινα έχεις έναν σκοπό: να κάνεις τους ανθρώπους να νιώσουν άνετα στο σπίτι σου. Ας ξεκινήσουν οι εορτασμοί και ας αγκαλιάσουμε όλα εκείνα που μας δίνουν χαρά», λέει η Μέγκαν στο τρέιλερ του Netflix και προμοτάρει το επεισόδιο κάνοντας ωραία πραγματάκια που κεντρίζουν το μάτι σου.

Η Δούκισσα του Σάσεξ πηγαίνει να διαλέξει το καλύτερο, ψηλότερο και πιο πυκνό χριστουγεννιάτικο δέντρο, μαγειρεύει με τον Πρίγκιπα Χάρι, μαθαίνει πώς να φτιάχνει στεφάνια και πολύχρωμα κουλουράκια, ενώ κάνει και χειροτεχνίες. Ειδικοί της δείχνουν πώς να ντύσει γιορτινά το σπίτι, αλλά και το εορταστικό τραπέζι και όλη αυτή την cozy διάθεση την “αγοράζουμε” εν μέρει ως τηλεθεατές, ειδικά εμείς που είμαστε λίγο Christmas freaks!

Το χρήμα να κυλάει παιδιά για να μπορούν να βιοπορίζονται και εκείνοι που παραλίγο να γίνουν... Βασιλιάδες!