Η Μέγκαν Μαρκλ συνέκρινε τον εαυτό της με τους Ομπάμα και τα σχόλια έπεσαν «βροχή»

Για ακόμη μια φορά η Μέγκαν Μαρκλ προκάλεσε διχογνωμία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με δηλώσεις που έκανε σε εκδήλωση που παραβρέθηκε την Τρίτη 14/10 στη Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στο συνέδριο Fortune Most Powerful Women για την τελευταία οικονομική της συμφωνία με το Netflix με στόχο νέες «κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές» συνέκρινε τη συνεργασία της με εκείνη των Ομπάμα και την εταιρεία παραγωγής τους Higher Ground.

Συγκεκριμένα, στην ομιλία της ανέφερε ότι το νέο συμβόλαιο προσφέρει σε εκείνη και τον πρίγκιπα Χάρι «ευελιξία» και την ευκαιρία να «αγοράσουν περιεχόμενο που μπορεί να μην είναι κατάλληλο για το Netflix».

«Ο σύζυγός μου κι εγώ είχαμε μια συμφωνία με το Netflix, και όχι απλώς όπως η συμφωνία του Higher Ground των Ομπάμα. Η παράτασή ήταν ένα τόσο απίστευτο σημάδι της δύναμης της συνεργασίας μας. Μας δίνει την ευελιξία να απευθυνόμαστε πρώτα στους συνεργάτες μας και, ταυτόχρονα, να μπορούμε να αγοράζουμε περιεχόμενο που μπορεί να μην είναι κατάλληλο για το Netflix» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Absolutely, Markle and Obozo both abuse their light privilege!



Meghan Markle compares herself to the Obamas as she tries to put a positive spin on her Netflix woes... and takes another apparent jab at Royal family | Daily Mail Online https://t.co/NHQqra29CH — Fred Johnson (@FredJohn_son) October 15, 2025

Χαμός στα social με τις δηλώσεις της

Όπως είναι λογικό, αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν αυτή τη σύγκριση.

«Η σύγκριση της Archwell με το Higher Ground των Ομπάμα είναι σαν να συγκρίνουμε ένα σχολικό θεατρικό έργο με μια παραγωγή του Σπίλμπεργκ» ανέφερε ένας.

«Ο ένας δημιούργησε βραβευμένα ντοκιμαντέρ. Ο άλλος δημιούργησε μια σαλάτα λέξεων για την εύρεση έμπνευσης στον... εαυτό του. Ο φανταστικός κόσμος της Μέγκαν πρέπει να έχει πλέον τον δικό του ταχυδρομικό κώδικα» σημείωσε δεύτερος.



Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Έπρεπε να βάλει μερικά μεγάλα ονόματα εκεί για να αποδείξει ότι είναι σε "σημαντική" παρέα! Τραγικό!».