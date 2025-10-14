Ο σχεδιαστής της Balenciaga «αδειάζει» την Μέγκαν - «Μου ζήτησε να την καλέσω στην επίδειξή μου»

Σε μια αποκάλυψη που κανείς δεν περίμενε προχώρησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Balenciaga, Πιερπάολο Πιτσιόλι, σχετικά με την εμφάνιση έκπληξη που έκανε η Μέγκαν Μαρκλ πριν από λίγες ημέρες στην επίδειξή του στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Όπως φαίνεται από τις δηλώσεις του Πιτσιόλι, η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να του τηλεφώνησε και να ζήτησε να προσκληθεί στη λαμπερή βραδιά. Η ίδια η 43χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, σε δηλώσεις που είχε κάνει αμέσως μετά το σόου, είχε τονίσει πως η εμφάνισή ήταν «το αποτέλεσμα πολλών ετών... φιλίας».

«Μου ζήτησε να την καλέσω»

Αλλά ο Πιτσιόλι στις δηλώσεις του ήταν μάλλον πιο συγκρατημένος υπονοώντας ότι η φιλία τους βασίζεται σε κάποια χαλαρά μηνύματα που έχουν ανταλλάξει κατά διαστήματα. «Η Μέγκαν και εγώ γνωριστήκαμε πριν από μερικά χρόνια και από τότε ανταλλάσσουμε κάποια μηνύματα. Επικοινώνησε μαζί μου και είπε ότι θα ήθελε πολύ να έρθει στην επίδειξη. Δεν υπήρξε στρατηγική ή κάποια άλλη στημένη ενέργεια».

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου ανέφερε επιπρόσθετα ότι αν και ήταν μια «όμορφη έκπληξη» ο ίδιος διατήρησε τη μυστικότητά της ώστε να προστατέψει τη Μέγκαν όσο εκείνη θα βρισκόταν στη γαλλική πρωτεύουσα.



«Δεν είπα σε κανέναν ότι θα ερχόταν επειδή ήθελα να είναι έκπληξη. Στη μόδα, οι πραγματικές εκπλήξεις είναι σπάνιες και αυτή ήταν πανέμορφη», δήλωσε ο Πιτσιόλι στο αμερικανικό περιοδικό The Cut.

Η αποστολή της Δούκισσας του Σάσεξ στο Παρίσι - και τα ρούχα της - έγιναν πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο, καθώς έκανε το ντεμπούτο της σε μία από τις εβδομάδες μόδας των «Τεσσάρων Μεγάλων» εν μέσω φημών ότι το Λονδίνο θα μπορούσε να είναι η επόμενη στάση, την προσεχή άνοιξη.