Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην υποκριτική - Ο ρόλος που «ενσάρκωσε» σε νέα ταινία του Χόλιγουντ

Την επιστροφή, αυτή τη φορά, στη μεγάλη οθόνη έκανε η Μέγκαν Μαρκλ, καθώς φαίνεται πως θα συμμετάσχει σε νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν η Λίλι Κόλινς, η Μπρι Λάρσον, Χένρι Γκόλντινγκ και ο γιος της Μεγκ Ράιαν Τζακ Κουέιντ.

Η χολιγουντιανή ταινία τιτλοφορείται «Close Personal Friends» με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι υποδύεται τον εαυτό της και εμφανίζεται σε ορισμένες σκηνές.

Αν και εγκατέλειψε την υποκριτική τέχνη πριν από 8 χρόνια από παντρεύτηκε τον δευτερότοκο γιο του βασιλιά Κάρολου, φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα, από τότε που η οικογένεια επέστρεψε μόνιμα στην καλιφόρνια, έχει δεχτεί πολλές επαγγελματικές προτάσεις.

Μια πηγή από το Amazon MGM Studios δήλωσε στην εφημερίδα The Sun «Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για τη Μέγκαν και σηματοδοτεί την επιστροφή της σε αυτό που πραγματικά αγαπά. Έχει δεχθεί πολλές προτάσεις, αλλά αυτή της φάνηκε η πιο σωστή. Είναι ο τρόπος της Μέγκαν να ξαναβάζει απαλά το δάχτυλο του ποδιού της στο νερό και να βλέπει πόσο απολαμβάνει την επιστροφή της στο πλατό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ταινία είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι και έχουν ορκιστεί να τηρήσουν μυστικότητα σχετικά με τη συμμετοχή της. Ο πρίγκιπας Χάρι, φυσικά, είναι υποστηρικτικός και απλά θέλει η Μέγκαν να κάνει ό,τι της φέρνει χαρά».

«Μου λείπει η υποκριτική»

Πάντως, η 43χρονη Αμερικανίδα, παραδέχτηκε πρόσφατα στο podcast της Έμμα Γκρεντ ότι «μερικές φορές» της λείπουν η υποκριτική και τα γυρίσματα στα πλατό.

«Αλλά ξέρετε τι, στην πραγματικότητα, το να έχω μια μεγάλη ομάδα, το να είμαι πίσω στο πλατό του With Love, η Meghan ήταν υπέροχο, γιατί συνειδητοποίησα πόσο μου έλειψε το συνεργείο μου. Μου αρέσει να βρίσκομαι κοντά σε ένα συνεργείο».

Υπενθυμίζεται ότι η Μέγκαν Μαρκλ έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό από τον ρόλο της ως Ρέιτσελ Ζέιν τον οποίο υποδύθηκε στη σειρά του Netflix «Suits» η οποία προβλήθηκε από το 2011 έως το 2019.

