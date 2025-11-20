Αποκαλυπτική συνέντευξη της Μέγκαν Μαρκλ: Ο Χάρι με λατρεύει, έχω κάνει και εγώ λάθη

Στον φακό για το εξώφυλλο του νέου τεύχους της αμερικάνικης έκδοσης του Harper's Bazaar πόζαρε η Μέγκαν Μαρκλ η οποία παραχώρησε συνέντευξη αναφορικά με τη ζωή της στο πλάι του πρίγκιπα Χάρι αλλά και για τα «λάθη» της που έπρεπε να μάθει να διαχειρίζεται.

Η 44χρονη πρώην ηθοποιός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι έδωσε στον εαυτό της μια περίοδο χάριτος καθώς προσπαθεί να μάθει από τα λάθη του παρελθόντος της, στα οποία εντάσσονται και οι αποτυχημένες επιχειρηματικές κινήσεις που έκανε το πρόσφατο διάστημα.

«Μαθαίνεις να μην το ξανακάνεις. Αν όλα πάνε καλά, μαθαίνεις από αυτά. Αν δεν μάθεις τίποτα, δεν πρόκειται να αναπτυχθείς. Μπορώ να δώσω στον εαυτό μου την ίδια χάρη ως επιχειρηματίας. Δεν υπάρχει το τέλειο. Κι εγώ μπορεί να κάνω λάθη, δεν είμαι άτρωτη».

Meghan for @harpersbazaarus

My goodness she is breathtakingly beautiful. I love to see her free , happy . Doing whatever she wants .

The interview is everything. pic.twitter.com/JgSDYQ724t — Claire (@claireXanda) November 19, 2025

«Κανείς δεν με αγαπά όσο ο Χάρι»

Μιλώντας για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι, με τον οποίο μετρούν εννέα χρόνια κοινού βίου η Μέγκαν αναφέρθηκε στην αστείρευτη αγάπη που λαμβάνει από τον σύζυγό της. «Με λατρεύει τόσο έντονα και έχει επίσης μια διαφορετική οπτική γωνία επειδή αντιλαμβάνεται πώς να διαχειριστεί τα μέσα ενημέρωσης που εγώ δεν μπορούσα».

«Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπά περισσότερο από εκείνον, οπότε ξέρω ότι πάντα θα φροντίζει να με στηρίζει. Έχει μια παιδική αφέλεια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Αυτό με τράβηξε τόσο πολύ και το έβγαλε κι από μέσα μου. Αυτή η "παιχνιδιάρικη διάθεση" του Χάρι έχει μεταφραστεί σε κάθε πτυχή της ζωής μας, ακόμη και στις επιχειρήσεις. Θέλω να παίζουμε, να διασκεδάζουμε, να εξερευνούμε και να είμαστε δημιουργικοί».

Η σχέση με τα παιδιά της

Φυσικά, η Μέγκαν δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στη ζωή ως μητέρα δυο μικρών παιδιών. «Το γραφείο μου είναι ακριβώς δίπλα στην κουζίνα και μου αρέσει που μπορώ να εργάζομαι από το σπίτι», είπε. «Είναι μια μεγάλη πολυτέλεια. Η Λίλιμπετ έρχεται και κάθεται στην αγκαλιά μου όταν είμαι σε συνάντηση, είτε πρόκειται για τον ισολογισμό της επωνυμίας μου είτε για κάτι δημιουργικό.

Είμαι μητέρα παιδιών σε μια ηλικία όπου μαθαίνουν συνεχώς κάτι καινούργιο. Τα βλέπω να αντιμετωπίζουν πράγματα που τους φαίνονται εντελώς ανυπέρβλητα κάθε μέρα. Αλλά μπορείς να τους πεις: “Ξέρω ότι τώρα σου φαίνεται πολύ δύσκολο, αλλά πίστεψέ με, αυτό σύντομα θα σου είναι πανεύκολο”».

