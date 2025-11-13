Πανικός στα social: Χάρι-Μέγκαν «εξαφανίστηκαν» από τα post των Καρντάσιαν, όλοι ψάχνουν το γιατί

Κάτι περίεργο συνέβη στα social media! Οι φωτογραφίες του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από το λαμπερό πάρτι για τα 70ά γενέθλια της Κρις Τζένερ «εξαφανίστηκαν» μυστηριωδώς από τα προφίλ της Κιμ Καρντάσιαν και της μητέρας της — και φυσικά το διαδίκτυο πήρε «φωτιά» με θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβη.

Η Κρις Τζένερ γιόρτασε τα 70ά της γενέθλια με μια υπερπαραγωγή αντάξια της φήμης της. Το πάρτι, εμπνευσμένο από τον κόσμο του Τζέιμς Μποντ, πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου στη βίλα των 165 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζεφ Μπέζος στο Μπέβερλι Χιλς, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ.

Ανάμεσα στους περιζήτητους καλεσμένους η Μπιγιόνσε, ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Αντέλ, η Πάρις Χίλτον, ο Σνουπ Ντογκ, η Σάρα Πόλσον και η Ναόμι Γουότς. Παρούσα και η Μέλανι Γκρίφιθ, ο Βιν Ντίζελ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Μπιλ Γκέιτς και φυσικά ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ. Η παρουσία τους στο πάρτι συνέπεσε μάλιστα με τις επετειακές εκδηλώσεις που γιόρταζε η βρετανική βασιλική οικογένεια το ίδιο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.

Δείτε φωτογραφίες από το λαμπερό πάρτι:

Χάρι και Μέγκαν «εξαφανίστηκαν» από τις αναρτήσεις

Λίγο μετά τη δεξίωση, τόσο η Κρις Τζένερ όσο και η Κιμ Καρντάσιαν ανάρτησαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτηση της Κρις υπήρχε ένα στιγμιότυπο όπου πόζαρε με το βασιλικό ζευγάρι, ενώ η Κιμ δημοσίευσε μια φωτογραφία της μαζί με τη Μέγκαν.

Ωστόσο μέσα σε λίγες ημέρες, και οι δύο φωτογραφίες εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από τα προφίλ τους, χωρίς να υπάρξει κάποια εξήγηση ή επίσημο σχόλιο. Μάλιστα σύμφωνα με το People τα «delete έγιναν ταυτόχρονα, γεγονός που προκάλεσε ακόμη περισσότερα ερωτηματικά στους χρήστες των social media.

Kim Kardashian and Kris Jenner Delete Photos with Meghan Markle and Prince Harry from 70th Birthday Party https://t.co/Lsoo7Y10O7 — People (@people) November 11, 2025

Μεταξύ των εικόνων που αφαιρέθηκαν, υπήρχε μία όπου η Καρντάσιαν και η Μέγκαν πόζαραν χαμογελαστές στην κάμερα, ενώ στο βάθος ο δούκας του Σάσεξ φαινόταν να συνομιλεί με κάποιον. Σε άλλη φωτογραφία, η Μέγκαν είχε το χέρι της στον ώμο της Κρις Τζένερ, η οποία καθόταν με την πλάτη στον φακό, ενώ ο Χάρι έκανε μια αστεία γκριμάτσα.

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση για το ζήτημα. Ωστόσο, οι χρήστες των social media έχουν αρχίσει να διατυπώνουν διάφορες θεωρίες για τους πιθανούς λόγους. Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι ότι η Κρις Τζένερ ενδεχομένως να θέλησε να αποφύγει οποιαδήποτε αντιπαράθεση ή σχόλιο που θα μπορούσε να τη συνδέσει με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.