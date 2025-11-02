«Η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου. Είναι για καλό». Αυτό δήλωσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στον ηθοποιό Eugene Levy αφήνοντας μια μικρή γεύση για το πώς θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ηγηθεί όταν αναλάβει τα ηνία του κράτους.

Ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες που μαρτυρούν ότι ο Ουίλιαμ θέλει ένα μικρό, ευέλικτο σχήμα με ανθρώπους που είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του. Ο καθοριστικός ρόλος του στην αφαίρεση των τίτλων του πρίγκιπα Άντριου έδωσε μια ιδέα για το ποιες μπορεί να είναι αυτές οι αλλαγές. Άλλωστε, αρκετοί Βρετανοί δημοσιογράφοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η απόφαση ήταν αποκλειστικά με υπογραφή του πρίγκιπα της Ουαλίας κάτι που δείχνει ότι ήδη έχει αναλάβει σοβαρά καθήκοντα.



Τα δημοσιεύματα για την επόμενη ημέρα στον αγγλικό θρόνο δίνουν και παίρνουν αφού ο νυν μονάρχης, βασιλιάς Κάρολος, έχει διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου (κατά πολλούς του προστάτη) κάτι που προκαλεί ανησυχία για το εάν η βασιλεία του φτάνει στο τέλος της.

«Δεν φοβάμαι τις αλλαγές, τις αγκαλιάζω και τις απολαμβάνω. Αυτό που με ενθουσιάζει είναι η ιδέα ότι μπορώ να φέρω την αλλαγή Όχι απαραίτητα ριζοσπαστική αλλά αυτή που πρέπει να έρθει» σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Levy.

Οι αλλαγές που θα φέρει η μοναρχία του Ουίλιαμ Ε'

Ο Ουίλιαμ έχει καταστήσει σαφές ότι όσον αφορά στον θείο του, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν κατηγορούμενος για βιασμό της τότε 18χρονης Βιρτζίνια Τζούφρε, θα του απαγορευτεί η συμμετοχή σε δημόσιες και ιδιωτικές βασιλικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της στέψης του.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του 2024, οι Βρετανοί αποζητούν από τη σημερινή βασιλική οικογένεια να μιλάει περισσότερο για τα «κοινωνικά ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα», αντί απλώς να κάθεται αμέτοχη πάνω στον θρόνο.

Ήδη ο Ουίλιαμ, μαζί με την ιδιαίτερα λαοφιλή σύζυγό του Κέιτ έχουν υιοθετήσει μια προσέγγιση πιο ανοιχτή, σε αντίθεση με τη βασιλεία της Ελισάβετ Β'. Το πριγκιπικό ζευγάρι της Ουαλίας θέλει να είναι κοντά στην κοινωνία, παίζοντας έναν ουσιαστικό ρόλο για να βοηθήσει στην έμπνευση πολιτικών αλλαγών σε βασικά ζητήματα. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Levy πάντως τόνισε «η ιστορία θα με κρίνει».

Είναι σαφές ότι ο Ουίλιαμ θέλει να αλλάξει τον τρόπο που ζει και λειτουργεί η μοναρχία στην καθημερινότητα. Αλλά πόση αλλαγή μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος - ακόμη και αν είναι βασιλιάς;

Συνταγματικές υποχρεώσεις

Ως αρχηγός κράτους, υπάρχουν ορισμένες συνταγματικές λειτουργίες και καθήκοντα τα οποία, ως βασιλιάς, ο Ουίλιαμ θα υποχρεούται να εκτελεί. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εκφωνεί την ομιλία του βασιλιά κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της πολυδάπανης επίσημης έναρξης του βρετανικού Κοινοβουλίου. Αυτή η μεγαλοπρεπής τελετή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με οποιοδήποτε απλοϊκό όραμα που έχει ο ίδιος για τη βασιλεία του.



Επιπρόσθετα, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να μετέχει στις πολιτικές αποφάσεις που θα λαμβάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που απολαμβάνει ο Βρετανός μονάρχης κάτι που τόσο η γιαγιά του όσο και ο πατέρας του αξιοπποίησαν αφού είτε ενθαρρύνουν, είτε προειδοποιούν είτε ακόμη μπλοκάρουν σημαντικές αποφάσεις και δράσεις σε σημαντικά ζητήματα για εκείνους. Αυτό το δικαίωμα είναι γνωστό ως «Τριμερής συνέλευση».

«Θέλω να συμμετέχω στις κυβερνήσεις» είχε πει ιδίως σε θέματα που τον ενδιαφέρουν και αυτή η συνταγματική συνέλευση του δίνει το μέσο για να το πράξει. Φυσικά, θα πρέπει να παραμείνει πολιτικά ουδέτερος, μια άλλη αναπόφευκτη συνταγματική υποχρέωση.

Το έργο του ως μελλοντικός βασιλιάς

Ο Ουίλιαμ έχει επιλέξει να επικεντρώσει μεγάλο μέρος του έργου του ως Πρίγκιπας της Ουαλίας σε ζητήματα με κοινωνικό σκοπό, όπως η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη στέγης και η ψυχική υγεία. Αυτό είναι ένα έργο που θέλει να συνεχίσει ως βασιλιάς, δηλώνοντας ότι αυτό που τον ενθουσιάζει περισσότερο στον μελλοντικό του ρόλο είναι να δημιουργήσει «έναν κόσμο... που πραγματικά επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο».

Έχει ήδη προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να ενθαρρύνει την κυβερνητική υποστήριξη για αυτά τα ζητήματα. Το 2023, πέρασε εβδομάδες προσπαθώντας να εξασφαλίσει υποστήριξη από υπουργούς για την πρωτοβουλία του για τα προβλήματα στέγασης.

Φυσικά ο Ουίλιαμ έχει μιλήσει και για τις περικοπές που θα κάνει στα βασιλικά ενεργά μέλη. Όπως έχει αποκαλύψει σε παλαιότερες δηλώσεις του, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ένα σχήμα με τους απόλυτα απαραίτητους ώστε να μην επιβαρύνει, χωρίς λόγο, τον προϋπολογισμό του κράτους. Αντί, όπως λέει ο ίδιος, να έχει εκατοντάδες χορηγίες και «ένα σωρό σκοπούς που κάποιος κατά κάποιο τρόπο παρακολουθεί», θέλει η μοναρχία του να επικεντρωθεί σε μια χούφτα βασικά έργα.

Αυτό λοιπόν θα συνεπαγόταν ότι τα εν ενεργεία βασιλικά μέλη θα αναλαμβάνουν λιγότερες υποχρεώσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερο προσωπικό και μειωμένο κόστος για τους φορολογούμενους πολίτες.

Αυτό το άτυπο στυλ μοναρχίας με λιγότερα εργαζόμενα μέλη, είναι δημοφιλές σε χώρες όπου οι άνθρωποι - συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των βασιλικών μελών - συχνά κινούνται με ποδήλατα αφήνοντας πίσω τους τα ακριβά αυτοκίνητα και τις περιττές εκδηλώσεις που έχουν μεγάλα έξοδα παράστασης χωρίς κανέναν σκοπό.

Ο Ουίλιαμ δείχνει ότι έχει απόλυτη επίγνωση της σημερινής κατάστασης αφού η εικόνα της βρετανικής μοναρχίας φθίνει στην κοινωνία. Επιπλέον, γνωρίζει ότι η μοναρχία πρέπει να λύνει προβλήματα, αντί να τα δημιουργεί, για να επιβιώσει.