Οι 5 γαλαζοαίματοι που κινδυνεύουν να χάσουν τους τίτλους μόλις αναλάβει βασιλιάς ο Ουίλιαμ

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για τον τρόπο με τον οποίο θα βασιλεύσει μόλις αναλάβει τα ηνία της χώρας του.

Στον απόηχο της παραίτησης του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Κάρολου, πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά την Βιρτζίνια Τζούφρε όταν εκείνη ήταν μόλις 18 ετών, ο διάδοχος του θρόνου επανεξετάζει τα ονόματα που δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να φέρουν κάποιον βασιλικό τίτλο.

Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο του πρίγκιπα Ουίλιαμ βρίσκονται πέντε μέλη της βασιλικής οικογένειας που θα δουν τους τίτλους τους να αφαιρούνται όταν αναλάβει επίσημα καθήκοντα. Η αλλαγή θα εφαρμοστεί με βασιλικό εκτελεστικό διάταγμα γνωστό ως «letters patent» (επιστολές ευρεσιτεχνίας), το οποίο θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο τις πρώτες εβδομάδες της βασιλείας του.

Πρόκειται για τους: πρίγκιπα Χάρι, πρίγκιπα Άρτσι, πριγκίπισσα Λίλιμπετ, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία.

Ο Tom Sykes, βασιλικός αναλυτής εξήγησε στην ιστοσελίδα Daily Beast ότι «ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι αποφασισμένος να αφαιρέσει τον τίτλο του "Πρίγκιπα" από τον Άντριου. Αντίστοιχα θα το πράξει και για άλλα 5 άτομα αφαιρώντας τους επίσης και τα ασφάλιστρα όταν ανέλθει στον θρόνο, σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του και γνωρίζουν τα σχέδιά του».



«Εκτός από τον Άντριου, ο οποίος τυπικά έχει το δικαίωμα να κρατήσει τον τίτλο του πρίγκιπα εκ γενετής, σκοπεύει να αφαιρέσει τους πριγκιπικούς τίτλους και από τη Βεατρίκη, την Ευγενία, τον Χάρι, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ».

Τόσο η Ευγενία όσο και η Βεατρίκη δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν εργάζονται κανονικά σε δουλειές. Η Βεατρίκη εργάζεται ως στρατηγικός σύμβουλος σε μια εταιρεία τεχνολογίας που ονομάζεται Afiniti, ενώ η Ευγενία εργάζεται ως διευθύντρια στην Hauser & Wirth, μια γκαλερί τέχνης στο Μέιφερ του Λονδίνου.